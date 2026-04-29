Estrenos con "Envidiosa 4", Gael, Meryl Streep y los films de Aristarain

"El Diablo se viste a la moda 2", entre los grandes estrenos en cines.

Cine y series con Lopilato, Michael Jackson, China Zorrilla y lo mejor de Puenzo

Dirigida por Gabriel Medina, con Griselda Siciliani y Esteban Lamothe , la última entrega retoma a su protagonista en un espiral de celos y decisiones que tensan vínculos y exponen fragilidades, mientras el relato avanza entre situaciones cotidianas y desbordes emocionales. La temporada afina su pulso: menos repetición, más filo en los conflictos y un humor que ya no subraya tanto.

La nueva entrega promete que sin romper del todo con sus vicios proponga momentos de mayor precisión para dejar una sensación más compacta que las anteriores, que se destacaron tanto por su calidad tanto en guion y dirección como en interpretación.

Embed - Envidiosa: Temporada 4 | Tráiler oficial | Netflix

"Santita"

(México/2026) Miniserie de 7 episodios. Netflix

Dirigida por Rodrigo García, con Paulina Dávila y Gael García Bernal en los papeles centrales, sigue a una mujer marcada por una decisión límite que, años después, enfrenta el regreso de un vínculo que reactiva culpa, deseo y preguntas sin cerrar.

Con sus siete episodios ya disponibles García, hijo de Gabriel García Márquez y recordado por los dos primeros episodios de "Santa Evita", sostiene un tono íntimo y contenido, apoyado en actuaciones precisas y climas medidos que dejan resonancias más allá de su trama. Más allá del protagonismo de Dávila, García Bernal se recorta por su extremo talento.

En síntesis: Íntima, sutil, reflexiva.

Embed - Santita | Tráiler oficial | Netflix

"El resto bien"

(Uruguay-Argentina/2026) Serie Temp. 1, ocho episodios. Flow

Dirigida por Daniel Burman, con Benjamín Vicuña como figura central junto a Rita Cortese y Violeta Urtizberea, la serie acompaña a un historietista en plena crisis de los cincuenta, cuando una limitación física mínima dispara una revisión más profunda de su vida, sus afectos y todo aquello que ya no puede seguir llevando a cuestas.

Burman vuelve a ese territorio que le sienta tan bien: la neurosis urbana, la ternura en lo cotidiano y la ironía sobre los vínculos. La serie parece encontrar un tono entre la comedia amarga y la reflexión íntima, con Vicuña muy afinado en un registro contenido, más melancólico que histriónico. Es sin lugar a dudas, y hasta ahora, una de las ficciones locales más logradas de la temporada. Para ver sí o sí.

En síntesis: Íntima, lúcida, entrañable.

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"Cochinas"

(España/2026) Serie Temp. 1 Ocho episodios. Prime Video

Dirigida por Carlos Montero, con Itziar Castro y Brays Efe, la serie sigue a un grupo de mujeres, que por el infortunio de una que deciden convertir un videoclub común en uno de cine erótico, donde el negocio pronto se mezcla con sus propias tensiones, deseos y contradicciones.

La propuesta juega con el límite entre lo provocador y lo humorístico, encontrando momentos de gracia cuando baja el trazo grueso. A veces exagera, pero cuando se enfoca, deja ver una mirada pícara sobre el deseo y la hipocresía social.

En síntesis: Irreverente, despareja, audaz.

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Estrenos en cine

"El diablo viste a la moda 2"

(“The Devil looks that Prada 2”, EE.UU./2026)

Esta secuela llega 20 años después. Dirigida por David Frankel, el mundo editorial vuelve a girar bajo la mirada implacable de Meryl Streep, mientras Anne Hathaway retoma su lugar en un juego de poder, ambición y estilo donde nada es inocente y cada decisión tiene costo.

Más afilada que necesaria, estira su propio mito con brillo y cinismo. Seduce por sus actuaciones y su pulso elegante, pero deja la sensación de que el lujo también puede volverse rutina. Cuando aprieta, recuerda por qué ese universo sigue fascinando.

En síntesis: Poder, moda, ego.

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También se estrenan en cine…

Llegan cinco producciones nacionales como la comedia "Hasta que la verdad los separe", de Salmir Bitar, con Pablo Yotich, Luly Drozdek y Viviana Saccone; la singular propuesta animada "La frecuencia Kirlian", de Cristian Ponce, que comenzó su producción en 2017 y recién ahora se termina, conformada por varios relatos autoconclusivos acerca del mundo de la televisión de las décadas del 70 y el 80 .

También argentinos, se conocerán los documentales "Una canción para mi tierra", de Mauricio Albornoz Iniesta, en la que un maestro de música, descubre que las fumigaciones cercanas a las escuelas ponen en riesgo la salud de sus alumnos y que junto a ellos, compone canciones para denunciar la tragedia; "Una y mil veces", de Ernesto Fontán; y "Plata o mierda", de Toia Bonino y Marcos Joubert, reciente ganador del Bafici.

El personaje de la semana

Gael García Bernal: La identidad en movimiento

Su rostro rara vez transmite certeza: incluso cuando sonríe, parece estar pensando en otra cosa. Esa cualidad -una mezcla de curiosidad, ironía y leve desajuste- define buena parte del recorrido de Gael García Bernal.

Embed - AMORES PERROS | Tráiler Oficial | Solo en cines y en octubre 24 en streaming

Nacido en Guadalajara en 1978, criado entre actores, se formó en Londres antes de irrumpir en un cine latinoamericano que, a comienzos de siglo, buscaba nuevas formas de contar(se).

Su primer pareja del mundo del espectáculo fue Natalie Portman y una de las cosas por las que además se lo recuerda aquí en Argentina es por la segunda, Dolores Fonzi desde 2008 hasta 2016, con quién tuvo dos hijos. Más recientemente se unió a la periodista y escritora mexicana Fernanda "La Fiera" Aragonés, con la que tuvo su tercer hijo.

Embed - Y tu mamá también (2001) ORIGINAL TRAILER

Su aparición en "Amores perros" (2000, Netflix), de Alejandro González Iñárritu, no fue solo un debut destacado: fue la presentación de un intérprete capaz de habitar la contradicción. En "Y tu mamá también" (2001, Prime Video), bajo la dirección de Alfonso Cuarón, ese rasgo se volvió central: un joven que viaja sin saber del todo hacia dónde, mientras algo se quiebra en el camino.

Embed - Diarios De Motocicleta (Trailer Oficial)

A partir de ahí, su carrera evitó la línea recta. En "Diarios de motocicleta" (2004, HBO Max), dirigido por Walter Salles, compone a un Ernesto Che Guevara previo al ícono, con una sensibilidad que privilegia la observación sobre la épica. Ese mismo año, en "La mala educación" (2004, Netflix), de Pedro Almodóvar, se mueve en un territorio más oscuro, donde identidad y ficción se entrelazan.

Embed - La mala educación - Trailer oficial

O más lúdico, como en la serie "Mozart in the Jungle" (2014, Prime Video), mantiene esa vibración inestable que lo distingue. No es un actor de gestos enfáticos, sino de desplazamientos mínimos, de silencios que abren sentido.

Embed - Mozart in the Jungle - Temporada 3 - Tráiler #1 - Subtitulado al Español

García Bernal, que ahora vuelve en "Santitas" junto a Paulina Dávila (Netflix), parece moverse mejor en la pregunta que en la respuesta. Sus personajes no buscan afirmarse, sino explorar. Y en un panorama donde la identidad suele presentarse como algo fijo, su trabajo insiste en lo contrario: en la duda como forma de estar en el mundo.

In Memoriam

Adolfo Aristarain: Un lugar clave del cine nacional

Aristarain 2

Hay vidas que no se apagan: se repliegan en sus propias películas. La de Adolfo Aristarain -nacido en Buenos Aires el 19 de octubre de 1943- pertenece a esa estirpe. Su muerte a los 82 años deja un cine que respira, discute y piensa por él.

Autodidacta en lo esencial, su verdadera formación fue el oficio. Antes de dirigir pasó por montaje, sonido y producción, pero sobre todo fue asistente de dirección en decenas de rodajes en Argentina, España y Estados Unidos. Esa escuela práctica le dio una mirada clásica -de raíz norteamericana- aplicada a conflictos locales, donde la ética y la dignidad están siempre en tensión.

Embed - La Parte de Leon (1978)

Debutó con “La parte del león” (1978), con Julio de Grazia, Julio Chávez; Beba Bidart, Fernanda Mistral, Luisina Brando y Patricio Contreras, una ópera prima seca, de aprendizaje, que sorprendió a la crítica )mucho) pero no al público, más allá que el tiempo la convirtió en objeto de culto.

Embed - LA PLAYA DEL AMOR

Luego llega un desvío hacia el cine ligero y musical: “La playa del amor” (1979) y “La discoteca del amor” (1980), con figuras de éxito discográfico además de futuros grandes como Ricardo Darín. Son trabajos de encargo, pero incluso allí se percibe una incomodidad moral que será marca de su obra.

Embed - Camilo Sesto - La Discoteca Del Amor Pelicula Completa

El quiebre es “Tiempo de revancha” (1981), con Federico Luppi, Julio de Grazia, Rodolfo Ranni y Haydée Padilla, una de las películas más incisivas del período, donde el thriller se vuelve alegoría sobre el poder y la resistencia. La crítica puso a Aristarain en el podio de los directores con mayúscula..

Embed - Tiempo de Revancha | Cine Argentino 4k | Aristarain

Esa línea continúa en “Últimos días de la víctima" (1982), un policial existencial nuevamente con Luppi, esta vez junto a Soledad Silveyra, de precisión implacable.

Con "The Stranger" (1987, en coproducción con Estados Unidos) cuyo elenco incluyó a Bonnie Bedelia, Peter Riegart, Barry Primus, Luppi, Darín, De Grazia y una ascendente Cecilia Roth, ensaya una apertura internacional en inglés, aunque su mundo respira mejor en su lengua.

La consagración llega con “Un lugar en el mundo" (1992), tercer trabajo con Luppi, esta vez junto a Leonor Benedetto y José Sacristán, un western a la criolla síntesis de su universo: ideales, comunidad y desencanto, que lo proyecta definitivamente al exterior.

Embed - Un Lugar en el Mundo (1992)

En los 90 profundiza el desarraigo con "La ley de la frontera" (1995) y, sobre todo, "Martín (Hache)" (1997), las dos veces con Luppi, donde el exilio se vuelve existencial. Sus diálogos alcanzan allí una densidad singular: personajes que dudan, discuten y buscan sentido.

Embed - La Ley de la Frontera (1995) de Adolfo Aristarain

Embed - Martín Hache 1997 de Adolfo Aristarain RESTAURADA Y EN VERSION COMPLETA SIN CENSURAS

El cierre de su filmografía tuvo tono de balance. "Lugares comunes" (2002) y "Roma" (2004) las dos también con Luppi, abordan la memoria, el paso del tiempo y la transmisión. Son obras íntimas, pero no menos políticas y además las dos tienen diálogos memorables, algunos de los mejores del cine nacional.

Embed - Lugares comunes (2002) Adolfo Aristarain 1080p

Embed - Roma (2004)

Aristarain filmó poco -apenas una decena de largometrajes- y dejó una obra compacta, sostenida en la palabra y el conflicto moral. No buscó consolar: prefirió incomodar.

Ahora que su cámara se ha apagado, quedan sus personajes. Y siguen hablando.

Fuente: Agencia DIB