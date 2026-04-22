Cine y series con Lopilato, Michael Jackson, China Zorrilla y lo mejor de Puenzo

La gran noche de Luis Puenzo, con el Oscar en mano. A su lado, la protagonista de "La historial oficial", Norma Aleandro, y el presidente de la Motion Picture Association, Jack Valenti.

Entre los estrenos en cine y plataformas se destaca "La caja azul", con Luisana Lopilato y Gustavo Bassani.

Estrenos de Keanu Reeves y más de "Euphoria", con Zendaya y Sidney

Dirigida por Martín Hodara, con Luisana Lopilato, Gustavo Bassani y Jean Pierre Noher , arranca en algún lugar de la Patagonia -en realidad fue filmada en Canadá- con la historia de un joven, heredero, empresario introvertido que parece aturdido por la muerte de sus padres en un accidente del que se siente responsable, y que recurre a una plataforma de citas (la del título) entusiasmado por quién maneja sus negocios. Así conoce a una mujer, un vínculo aparentemente seductor y comprensivo, que deriva de inmediato en una situación inquietante que patea el tablero. Nada es lo que parece. La traición es un plato que se come frío.

Hodara construye un clima enrarecido donde lo íntimo se vuelve territorio de sospecha hasta el último segundo. La puesta privilegia silencios y ambigüedad, dejando que la tensión crezca sin subrayados y sosteniendo el interés en lo no resuelto. El casting es perfecto y el suspenso que no se cae la convierten en una atractiva propuesta.

Embed - Cine: "La caja azul" con Luisana Lopilato Estreno 17 de abril en Prime Video

"Red Rose"

(Gran Bretaña/2022) Serie. 8 episodios. Netflix

En la propuesta creada por Michael y Paul Clarkson, un grupo de adolescentes descarga una app que pronto se vuelve invasiva y peligrosa, empujándolos a enfrentar amenazas que mezclan control digital, miedo y exposición total.

La serie de los productores de "Sex Education" acierta al captar la ansiedad de una generación hiperconectada: ritmo ágil, clima inquietante y una idea potente sobre la intimidad como territorio en disputa; cuando exagera, pierde sutileza, pero cuando ajusta, golpea cerca. Como toda buena pesadilla digital, lo peor es que no parece tan lejana.

En síntesis: Inquietante, actual, adictiva.

Embed - Red Rose | Tráiler oficial | Netflix

"Algo terrible está a punto de suceder"

("Before", EE.UU./2025) Serie 10 episodios. Netflix

Es una serie de suspenso, con Billy Crystal como parte de un elenco coral encabezado por Judith Light y Jacobe Jupi. Una muerte que parece clara deriva en una red de secretos familiares y tensiones acumuladas, donde cada revelación empuja a los personajes hacia un límite cada vez más incómodo.

De ritmo contenido y clima enrarecido, apuesta más al peso de los vínculos que al giro efectista. Cuando se vuelve íntima, resulta más inquietante.

En síntesis: Densa, tensa, envolvente.

Embed - Algo terrible está a punto de suceder | Tráiler oficial | Netflix

"Yiya Murano: Muerte a la hora del té"

(Argentina/2026) Docudrama. Netflix

Dirigida por Alejandro Hartmann —quien ya había explorado el crimen real con pulso sobrio en trabajos como "Carmel: ¿Quién mató a María Marta?2—, la película reconstruye el caso de la célebre envenenadora argentina, mostrando cómo detrás de una figura social aparentemente inofensiva se ocultaba una trama de deudas, manipulación y muerte.

El relato, anticipan, evita el golpe bajo y se sostiene en una progresión medida, donde el interés surge de cómo se arma y se desarma un personaje público. La idea es que cuando se prescinde del sensacionalismo se gana en espesor. Porque más que el crimen en sí, inquieta la naturalidad con la que pudo convivir con todos.

En síntesis: Sobrio, testimonial, revelador.

Embed - Yiya Murano: Muerte a la hora del té | Tráiler oficial | Netflix

Estrenos en cine

"Michael"

(EE.UU./2026)

Dirigida por Antoine Fuqua, con Jaafar Jackson -sobrino de la mega estrella pop- como Michael Jackson, recorre su ascenso desde la infancia exigida hasta la consagración, mostrando el choque entre talento, disciplina y presión.

La puesta alterna espectáculo e intimidad, con una mirada que prioriza el proceso creativo sobre la polémica. El retrato evita el juicio y se apoya en la potencia del mito. Dicen que hubo autocensura.

En síntesis: Intensa, ambigua, vibrante.

Embed - MICHAEL - Tráiler Oficial - HD (DOB)

"El último viaje a China"

(Argentina/2026)

Dirigido por Alejandro Maci, retrata a China Zorrilla en su tramo final, a partir de un diálogo con el también recordado Carlos Perciavalle, y con Soledad Silveyra, entre memoria, humor y una lucidez que desarma solemnidades, el relato avanza con cercanía, sin forzar emoción.

Más que un cierre, funciona como despedida íntima: sobria, cálida y fiel a su espíritu, aunque evita zonas más ásperas.

En síntesis: Cálido, elegante, entrañable.

Embed - El último viaje a China | Tráiler Oficial | Estreno 23 de abril - solo en cines

"El mago del Kremlin"

("The Wizard of Kremlin", EE.UU./2026)

Basada en la novela de Giuliano da Empoli y dirigida por Olivier Assayas, con Paul Dano, sigue a un estratega que asciende en el poder ruso, diseñando el relato político desde las sombras.

El film expone la maquinaria del poder como ficción calculada, con climas fríos y precisión narrativa. Más que denunciar, observa cómo la verdad se vuelve herramienta.

En síntesis: Lúcida, reveladora, cerebral.

Embed - EL MAGO DEL KREMLIN - TRAILER OFICIAL - 23 de abril en cines

También se estrenan

Esta semana hay dos producciones argentinas, la comedia "Hola! Chau" (2026), de Jorge Waller y el drama "Instante" (2025), de Daniel Silveira; la propuesta de dibujos animados "La princesa y la flor mágica" ("Pyšná princezna", República Checa/2024), de Radek Beran y David Lisý, así como la cuota semanal de terror "El bufón 2" ("The Jester 2", EE.UU./2025).

El personaje de la semana

Luis Puenzo, el narrador de lo que duele y lo que importa

Puenzo oscar rs La gran noche de Luis Puenzo, con el Oscar en mano. A su lado, la protagonista de "La historial oficial", Norma Aleandro, y el presidente de la Motion Picture Association, Jack Valenti.

Nació (en 1946), en el barrio de Floresta, con una sensibilidad que parecía destinada a dialogar con la historia, cuando su padre le regaló un proyector de 16 mm., incluso antes de saber que sería uno de sus narradores más lúcidos.

El recorrido en el cine de Luis (Adalberto) Puenzo no es extenso en cantidad, comenzó en el cine publicitario con más de 1000 piezas y su filmografía solo tiene cinco largometrajes, pero sín embargo es extraordinario en densidad: cada obra parece responder a una necesidad profunda, como si filmar fuera una forma de intervenir en el tiempo.

Embed - LUCES DE MIS ZAPATOS 1ra PELICULA de GABRIELA TOSCANO [PARTE 1]

Sus primeros pasos no fueron los de un autor consagrado sino los de un creador en formación, atento a los lenguajes y a las posibilidades de producción en un país siempre inestable. En ese marco surge su debut como director, "Luces de mis zapatos" (1973), una película infantil protagonizada por Pipo Pescador y Gabriela Toscano, que hoy puede rastrearse en YouTube (en cinco partes), aunque no circula con la facilidad que merecería. Allí ya asoma un rasgo que no lo abandonará: la capacidad de trabajar con lo popular sin perder una mirada autoral.

Embed - La Historia Oficial (1985) de Luis Puenzo

Pero sería una década más tarde cuando su nombre quedaría definitivamente inscripto en la historia grande del cine. En 1985, en el regreso de la democracia, Puenzo dirige "La historia oficial", con Norma Aleandro y Héctor Alterio, una obra que no solo se convirtió en un hito artístico sino en un acto político de enorme valentía. En un país que todavía estaba aprendiendo a nombrar sus heridas, la película puso en escena el drama de los desaparecidos y la apropiación de niños con una claridad y una emoción que conmovieron al mundo. El Oscar a Mejor Película Extranjera no fue solo un reconocimiento: fue una forma de decir que el dolor argentino había encontrado una voz universal.

Embed - Gringo Viejo (fragmento)

Lejos de acomodarse en ese lugar, Puenzo eligió seguir explorando. En 1988 dirige "Gringo viejo", una producción internacional (alguna vez se vio por Prime Video) con Gregory Peck y Jane Fonda, que lo posiciona en otro circuito sin abandonar su inquietud por las tensiones políticas y humanas.

Luego llegaría "La peste" (1992), quizás uno de sus desafíos más ambiciosos: adaptar la novela de Albert Camus. Allí, Puenzo logra lo que muchos consideraban imposible. No se limita a trasladar el texto: lo reinterpreta, lo vuelve cuerpo en imágenes, lo acerca a una sensibilidad contemporánea. Vista hoy, esa película adquiere una dimensión casi profética.

Embed - The Plague - William Hurt - Robert Duvall - Raul Julia - Albert Camus - La Peste - 1992 - 4K

La peste a la que alude no es solo una enfermedad: es el miedo, el aislamiento, la desconfianza social, la fragilidad de los vínculos (el COVID y su secuela social una década y media antes de que ocurriera?). En ese sentido, dialoga con el presente del mundo y el argentino de una manera inquietante, como si hubiera anticipado esa sensación de amenaza invisible que atraviesa a una comunidad entera.

Embed - Tráiler "La puta y la ballena" (2004)

Su filmografía como director se completa con títulos como "La puta y la ballena" (2004, que puede verse completa en https://m.vkvideo.ru/video183779483_456239216), una obra de atmósfera poética que entrelaza tiempos y geografías.

En tanto, como productor de su hija, Lucia, "Wakolda" (2013), consolidando además un puente generacional, porque si algo define a Puenzo es también su rol como impulsor: fundador de la productora Cinemanía, fue clave para el desarrollo de numerosos proyectos y para sostener una idea de cine argentino posible, incluso en contextos adversos.

Esa vocación por construir se expresó también en su paso por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que le tocó conducir en uno de los momentos complejos de su historia reciente. En medio de tensiones económicas, políticas y sectoriales, intentó sostener un equilibrio difícil, muchas veces siendo cuestionado por el mismo ámbito que buscaba proteger. No fue una tarea cómoda ni agradecida, pero sí coherente con su trayectoria: la de alguien que nunca esquivó los conflictos cuando se trataba de defender una idea de cultura. El desagradecimiento por el esfuerzo fue inmenso

En paralelo, su vida se expandió en su familia, donde el cine no fue solo una profesión sino un legado. Su hija, Lucía construyó una obra propia de gran reconocimiento internacional, mientras que sus otros tres hijos -Nicolás, Sebastián y Esteban- también encontraron un lugar dentro de la industria audiovisual. Hay algo profundamente conmovedor en esa continuidad: como si el cine, en los Puenzo, fuera una forma de herencia viva.

Hoy, al mirar su recorrido en perspectiva, se percibe algo más que una carrera. Hay una ética. Una forma de entender el cine como memoria, como interrogación, como acto de resistencia. Desde aquella primera película luminosa y casi ingenua hasta la densidad de sus obras mayores, Puenzo ha sido un narrador de lo que duele y lo que importa.

Y quizás por eso su figura conmueve. Porque en un mundo donde todo parece efímero, él eligió contar historias que permanecen. Historias que no buscan cerrar las heridas sino hacerlas visibles, para que no vuelvan a repetirse. En ese gesto, silencioso pero persistente, hay algo profundamente humano. Algo que, todavía hoy, sigue tocando el corazón.

Fuente: Agencia DIB