El Festival de Mar del Plata sorprende con su apertura y prepara un cierre de lujo

La apertura del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata será con la adaptación de El beso de la mujer araña

El 40° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata , que se celebrará entre el 6 y el 16 de noviembre, ya definió sus títulos de apertura y clausura. La muestra comenzará con la adaptación cinematográfica de El beso de la mujer araña, musical inspirado en la novela de Manuel Puig , y culminará con Las locuras, la última realización del colombiano Rodrigo García , hijo del escritor Gabriel García Márquez .

Nación, Provincia y Municipio se cruzan por la sede del Festival de Cine de Mar del Plata

La primera función del festival estará dedicada a la obra de Manuel Puig, con una flamante versión dirigida por Bill Condon , quien confirmó su presencia en la jornada inaugural junto al actor Tonatiuh Elizarraraz. El film, basado en el musical de Terrence McNally , John Kander y Fred Ebb , cuenta con un elenco latino encabezado por Jennifer Lopez , Diego Luna (en el rol de Valentín Arregui) y Tonatiuh (como Luis Molina).

La acción se sitúa en 1983, en una cárcel de Buenos Aires durante la dictadura militar, en una puesta que busca recuperar la intención original de Puig. Para Condon, se trata de un regreso al género de los musicales de Broadway, tras éxitos como Soñadoras y La bella y la bestia.

La función de clausura tendrá lugar el 15 de noviembre con Las locuras, filmada en México y protagonizada por Alfredo Castro y Adriana Barraza . La dirección corre por cuenta de Rodrigo García, que vuelve a la Argentina para presentar este proyecto íntimamente ligado a sus recuerdos de infancia.

Italia, país invitado

Otro de los anticipos de la programación, que será anunciada en su totalidad el 21 de octubre, es la participación de Italia como país invitado. Habrá ocho títulos inéditos, entre ellos Fuori, de Mario Martone, y La gioia, de Nicolangelo Gelormini, ambas protagonizadas por Valeria Golino.

También se verán Nonostante, de Valerio Mastandrea, con Dolores Fonzi y Peter Lanzani en el reparto; Napoli-New York, de Gabriele Salvatores; y Manara, de Valentina Zanella, documental sobre el célebre ilustrador Milo Manara.

Figuras argentinas y nuevos espacios

La edición 40 del Festival distinguirá con el premio a la trayectoria a Marilina Ross, Miguel Ángel Solá y Juan José Jusid. Además, se sumarán tres nuevas secciones: una competencia internacional de cortometrajes, un espacio para series y Mar del Plata Classics, dedicado a rescatar películas históricas.

Entre los primeros títulos confirmados figuran Sirat, de Oliver Laxe; Sorda, de Eva Libertad; La misteriosa mirada del flamenco (Chile); Un poeta (Colombia); The President’s Cake (Irak); A Useful Ghost (Tailandia) y una trilogía del noruego Dag Johan Haugerud, ganador del último Festival de Berlín.

El Auditórium y la polémica por la sede

Mientras tanto, las autoridades del complejo Auditórium de Mar del Plata recordaron que las fechas permanecen reservadas para el festival, como desde hace 39 ediciones consecutivas, aunque todavía no recibieron el pedido formal de la organización.

“Consideramos que sería lamentable que un evento histórico y de tamaña envergadura pierda su escenario natural e incluso se ponga en peligro su condición de Clase A”, señalaron en un comunicado. El Auditórium depende del Instituto Cultural bonaerense y busca mantener el vínculo con la dirección artística del festival y el INCAA para garantizar la cooperación interinstitucional.