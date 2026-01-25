El empresario Marcelo González apuesta a "levantar la vara cultural" con una cartelera inédita.

Marcelo González , empresario y responsable de la transformación del Teatro Tronador , trazó un diagnóstico profundo sobre el presente y el futuro de la actividad cultural en Mar del Plata , con un mensaje claro: la ciudad necesita políticas sostenidas y una mirada que trascienda la lógica estacional.

El Plan de la Mariposa se prepara para la nueva edición del Festival Isoca en San Cayetano

“El Tronador es la catedral cultural de la ciudad”, afirmó en diálogo con la radio 99.9 al repasar los ocho años de trabajo conjunto con el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, una iniciativa que hoy forma gratuitamente a casi 280 chicos de entre 7 y 16 años. “Tenemos marplatenses en Suiza, en Londres y en el Colón de Buenos Aires. Eso no es casualidad: es el resultado de una política cultural seria”, destacó.

En cuanto a la programación del verano, González sostuvo que Mar del Plata atraviesa una temporada sin precedentes. “No tuvo en su historia una cartelera de esta envergadura”, señaló, al enumerar figuras como Julio Chávez, Pompeyo Audivert, los Makokos y Gabriel “Puma” Goity, además de propuestas pensadas para toda la familia. “Decidí transformar la cartelera porque uno también evoluciona. Hay que dejar de ‘berretear’ y animarse a nivelar para arriba”, enfatizó.

El empresario también puso el foco en el trabajo invisible que sostiene cada producción. “Hay seis semis con acoplado montados en el techo del escenario, más de 12 toneladas de escenografía y un consumo energético que sale de cualquier parámetro. Ese backstage no se ve, pero es lo que define la calidad”, explicó.

Elogios a Mar del Plata

Más allá de la discusión habitual sobre la rentabilidad de la temporada, González remarcó la necesidad de pensar la ciudad durante todo el año. “Para mí Mar del Plata es siempre. Es la ciudad más linda de la Argentina, con todo lo que necesitás y también con desidias que te hacen enojar. Pero si no prevenís y no armás una estrategia, no hay futuro”, advirtió.

En esa línea, detalló la reconversión de la histórica boletería del Tronador en una Full de YPF, un proyecto piloto inédito en el país. “Las boleterías son una herramienta obsoleta: solo el 3% de los tickets se venden ahí. Había que pensar comunidad”, señaló.

La iniciativa apunta a integrar entretenimiento, tecnología y difusión cultural. “Es la primera vez que un servicio de YPF sale de una estación. Puede marcar un antes y un después”, afirmó.

Por último, subrayó el impacto social del proyecto: entre artistas y trabajadores, el Tronador moviliza unas 250 personas por semana y representa, para muchos jóvenes, su primer empleo. “Eso también es cultura”, sintetizó. Y concluyó con una mirada a largo plazo: “Estoy haciendo cosas para los que no están. Lo que nace en Mar del Plata puede marcar el camino del espectáculo en toda la Argentina”.