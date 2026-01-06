El cocinero Christian Petersen fue dado de alta: "Me salvaron la vida"

El cocinero Christian Petersen fue dado de alta, luego de permanecer internado casi un mes por una descompensación que le causó un cuadro grave de salud , tras haber intentado escalar el volcán Lanín , en la provincia de Neuquén. Petersen pudo dejar el Hospital Alemán este martes 6 de enero y, por fortuna, ya se encuentra en su casa.

La noticia fue confirmada por el propio chef y conductor televisivo a través de un intercambio de mensajes con el periodista de la TV Pública Juan Etchegoyen, donde aseguró que los médicos “le salvaron la vida” .

Sobre lo que le pasó, el cocinero aseguró que los especialistas que lo atendieron “no saben” qué se lo disparó, por lo que no dio más precisiones. “Recién la semana que viene voy a tener los resultados de un estudio importante y ahí te contaré”, agregó Petersen en diálogo con el periodista.

“Es verdad que los guías son increíbles. Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida”, señaló Petersen, agradecido con la atención recibida de parte de los profesionales que lo asistieron en las primeras horas.

Sobre las versiones que circularon sobre el evento de salud, vinculadas al consumo de sustancias, aclaró: “Cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo”.

Por último, Petersen aseguró que su estado físico era el óptimo para realizar la actividad exigente: “Estaba re entrenado para subir al Lanín. Hago de todo todos los días y el guía era superprofesional. De hecho, él quería que haga cumbre”.

El 10 de diciembre pasado Petersen sufrió una falla multiorgánica, que comenzó con una descompensación en una excursión al Lanín. Primero estuvo internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo, derivado desde el Hospital de Junín de los Andes. Luego, el 26 de diciembre fue trasladado en avión sanitario al Hospital Alemán de Buenos Aires, donde estuvo internado hasta recibir el alta.

