El Carnaval de 25 de Mayo tiene su nueva Embajadora 2026

Las candidatas a embajadora del Carnaval de 25 de Mayo.

La representante de la Comparsa Burucuyá fue elegida como la nueva Embajadora Distrital del Carnaval de 25 de Mayo en los festejos que se llevaron a cabo en el anfiteatro Isidro Quesada del Parque Laguna Mulitas, en la capital del municipio.

Oriana González, quien fue coronada por el intendente Ramiro Egüen, resultó ganadora tras obtener 225 puntos otorgados por el jurado, compuesto por referentes vinculados a la cultura y el carnaval, informó La Mañana de 25 de Mayo. En el segundo lugar se ubicó Catalina Vaudagna, de la Comparsa Así Así, con 193 puntos, mientras que el tercer puesto fue para Yanela Coronel, de la Comparsa Mirú Mirá, con 180 puntos.

rEINA CARNAAL DE 25DE MAYO rs Oriana González, la elegida. La Mañana La tarea de la embajadora Además de la evaluación del jurado, la elección contó con una votación del público a través de las redes sociales de la Dirección de Cultura. Por esa vía también Oriana fue la más votada. La joven de la Comparsa Burucuyá será la representante de 25 de Mayo durante un año, y tendrá la misión de difundir el evento cultural más importante del distrito.

Fuente Agencia DIB

