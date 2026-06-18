La verdad sobre la salud de Jorge, el papá de Lionel Messi: "Evoluciona favorablemente"

De acuerdo a la información de la familia, Jorge Messi se está recuperando de una delicada enfermedad.

Este mediodía, la familia de Lionel Messi emitió un comunicado y llevó tranquilidad en torno a la salud de su padre, Jorge (68), luego de los rumores que circularon en las últimas horas en redes sociales: "Evolucionando favorablemente", dice tajantemente el parte.

"La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta ", comienza el comunicado.

“Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”.

Por otra parte, aclararon que “únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz”.

A su vez, aprovecharon para pedir “responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”.

Por último, agradecieron “las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso”, y aclararon: “Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes”.

La preocupación en torno a la salud de Jorge Messi comenzó durante el encuentro de la Selección argentina ante Argelia, en el que Lionel Messi se emocionó hasta las lágrimas luego de anotar el primero de sus tres goles. Después del partido, confesó que había atravesado unos días difíciles.

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Fuente: Agencia DIB