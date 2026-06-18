Valentina Scheerle fue distinguida por su desarrollo en IA para personas con dislexia, TDAH y daltonismo

Valentina Scheerle fue distinguida en los Young Ones Student Awards 2026 por Google Prism, una plataforma que usa inteligencia artificial para adaptar contenidos digitales a personas con dislexia, daltonismo y TDAH.

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Legislatura bonaerense , presidida por la diputada de Fuerza Patria Mayra Mendoza, reconoció este miércoles a la joven oriunda de Berazategui Valentina Scheerle, por la creación de una inteligencia artificial (IA) destinada a asistir a personas con dislexia, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y daltonismo.

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La diputada bonaerense de Nuevos Aires, Viviana Romano, presentó la iniciativa para darle el reconocimiento a Scheerle, de 22 años, quien además ganó el Gold Pencil en los Young Ones Student Awards 2026, uno de los premios estudiantiles más prestigiosos del mundo creativo que se entrega en Nueva York.

La propuesta desarrollada por Scheerle parte de una idea simple, pero potente: que la innovación tecnológica no solo sirva para acelerar tareas o generar contenido, sino también para reducir barreras y mejorar la experiencia digital de millones de personas.

Viviana Romano Nuevos Aires La legisladora bonaerense Viviana Romano. Foto: Instagram/@viviana__romano

En ese sentido, en diálogo con Agencia DIB, la legisladora Romano precisó: "Hay un montón de situaciones que no están contempladas en educación y me parece fundamental el trabajo de Valentina, y si hay proyectos o hay alguna idea de avanzar en inteligencia artificial, es fundamental para nuestro bloque".

La diputada expresó que desde Nuevos Aires, además, presentaron un proyecto educación digital integral con ánimo de complementar el ya reglamentado por ley de Educación Sexual Integral (ESI). "Me parece que nos fuimos quedando un poco en el tiempo y me parece que hoy avanzó mucho el tema del grooming y la explotación sexual (digital) y nuestros chicos hoy no tienen las herramientas para interpretar estas cosas", profundizó la legisladora.

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El desarrollo de Valentina

Mientras gran parte del debate sobre inteligencia artificial gira alrededor de la automatización, la generación de imágenes y textos, Google Prism propone otro enfoque: usar IA para hacer que la experiencia digital sea más inclusiva.

La plataforma que diseñó Valentina Scheerle fue diseñada para modificar en tiempo real distintos elementos de una interfaz según las necesidades visuales y cognitivas de cada persona. Entre otros casos, contempla usuarios con daltonismo, dislexia y TDAH. La lógica detrás del proyecto, alineada con la perspectiva de Google Prism, busca que la tecnología pueda adaptarse a cada usuario.

El proyecto también refleja una tendencia cada vez más fuerte: las ideas más innovadoras ya no solo se valoran por su impacto visual, sino por la capacidad de resolver problemas concretos y ampliar el acceso digital.

Identidad bonaerense al mundo

Valentina Scheerle es oriunda de Berazategui, cursó sus estudios en Quilmes y antes de egresar del secundario ya valuaba la posibilidad de estudiar en el exterior. Después de la pandemia, junto a su familia se mudó a Miami.

Primero cursó un año en la Universidad de Miami y luego continuó sus estudios en Savannah College of Art and Design (SCAD), en Georgia, donde actualmente está terminando su carrera.

Aunque siempre tuvo una fuerte conexión con la tecnología, el arte y la creatividad, le costó encontrar una disciplina que reuniera todos sus intereses. Comenzó estudiando diseño gráfico y más tarde sumó formación en fotografía, una combinación que terminó acercándola al universo de la publicidad y el branding. Ese combo de conocimientos y una sensibilidad especial para considerar la construcción de una sociedad más empática e inclusiva la llevó a desarrollar una plataforma para ayudar a personas que necesitan apoyos en su vida cotidiana.

Fuente: Agencia DIB