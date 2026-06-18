jueves 18 de junio de 2026
18 de junio de 2026 - 14:34

Mundial 2026: Argentina nunca perdió contra Austria, nuestro próximo rival

En la segunda fecha del Mundial 2026, Argentina y Austria se enfrentan este lunes por tercera vez en la historia. En la primera, en 1980, la selección nacional ganó 5 a 1 con tres goles de Maradona.

Por Agencia DIB
Argentina y Austria se enfrentaron dos veces: en 1980 fue goleada de Argentina y en 1990 fue empate 1 a 1.

Argentina y Austria se enfrentaron dos veces: en 1980 fue goleada de Argentina y en 1990 fue empate 1 a 1.

Por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, Argentina y Austria se enfrentan por tercera vez.

Por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, Argentina y Austria se enfrentan por tercera vez.

Este lunes 22, la selección argentina se enfrenta con Austria, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, en busca de un triunfo que le asegure un lugar en los 16avos de final. Tanto Argentina -que venció a Argelia por 3 a 0- como Austria -derrotó 3 a 1 a Jordania- debutaron con triunfos en la primera fecha.

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Cómo nos fue enfrentando a Austria

Ante todo hay que señalar que Argentina y Austria nunca se enfrentaron en un Mundial. Y el historial entre ambas selecciones suma solo dos enfrentamientos. El del lunes será el primero en una competencia oficial de la FIFA, informó NA.

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El primero fue el 21 de mayo de 1980 en el Estadio Prater de Viena. El joven Diego Armando Maradona, que ya estaba afianzado en la selección mayor tras ser campeón Mundial Juvenil en 1979, la rompió: hizo un hat trick -el único de su carrera con la camiseta argentina- en el 5 a 1; los otros dos goles los hicieron Santiago “Cucurucho” Santamaría y Leopoldo Jacinto Luque.

Argentina austria

Diez años después, el 3 de mayo de 1990, Argentina y Austria se enfrentaron en un amistoso de preparación para el Mundial de Italia. Como en el 80, la selección de Bilardo llegaba como el Campeón Mundial vigente. El partido disputado en el Estadio Ernst Happel terminó 1 a 1 (Jorge Burruchaga fue el autor del gol argentino).

Fuente: Agencia DIB

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