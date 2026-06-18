jueves 18 de junio de 2026
18 de junio de 2026 - 20:37

Droga en la Costa Atlántica: dos detenidos por vender ketamina, cocaína y tussi en Pinamar

Los delincuentes, de 60 y 24 años, podrían pertenecer a una banda delictiva mucho más grande, con incidencia en otras localidades de la costa bonaerense.

Por Agencia DIB
drogas tussi PInamar

Dos hombres de 60 y 24 años fueron capturados en las últimas horas en Pinamar durante una serie de allanamientos realizados en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de delivery.

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Durante el procedimiento se secuestraron distintas drogas sintéticas: cocaína, marihuana, dinero en efectivo y elementos utilizados para el fraccionamiento, informaron fuentes de Seguridad.

La investigación para dar con los delincuentes fue llevada adelante por personal de la Base Operativa Pinamar de la Sub DDI Villa Gesell y se inició el 28 de mayo a partir de información anónima que alertaba sobre maniobras de acopio y venta de drogas en distintos puntos de la ciudad.

Los agentes desarrollaron tareas de vigilancia encubierta, seguimientos, registros fílmicos y diversas labores de inteligencia que permitieron identificar a los presuntos responsables y los inmuebles utilizados para la actividad ilícita.

Con la prueba clasificada, la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de Dolores solicitó tres órdenes de allanamiento que fueron otorgadas por el Juzgado de Garantías N° 6 de Villa Gesell. Los procedimientos se realizaron en domicilios ubicados en Pinamar, Ostende y Valeria del Mar.

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Pinamar: resultado positivo

Los operativos llevados a cabo en Ostende y Valeria del Mar no arrojaron resultados positivos. Sin embargo, en el inmueble allanado en Pinamar los efectivos encontraron una importante cantidad de sustancias presuntamente destinadas a la comercialización.

Los policías incautaron más de 160 gramos de tussi, 122 gramos de marihuana, más de 15 gramos de MDMA, ketamina, cocaína, 43 pastillas sintéticas, una balanza digital, alrededor de 300 envoltorios para fraccionamiento, dos teléfonos celulares y 137.800 pesos en efectivo.

Como resultado del procedimiento fueron aprehendidos dos hombres, de 60 y 24 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia acusados de infringir la Ley 23.737 de estupefacientes.

Fuente: Agencia DIB

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