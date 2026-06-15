Cabo Verde firmó la primera gran sorpresa del Mundial

La primera gran sorpresa del Mundial 2026 ya tiene dueño: Cabo Verde, una Selección que disputa por primera vez el certamen y cuya población apenas supera el medio millón de habitantes, logró un histórico empate sin goles frente a España en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por la primera fecha del Grupo H.

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A simple vista, el resultado parece un verdadero batacazo. Y lo es. Del otro lado estaba una de las selecciones más poderosas del planeta, campeona de Europa y señalada por muchos como una seria candidata a levantar la Copa del Mundo. Sin embargo, reducir el 0-0 a un accidente futbolístico sería injusto con el conjunto africano, que construyó el resultado desde el trabajo, el orden táctico y una enorme fortaleza mental.

España monopolizó la posesión de la pelota durante prácticamente todo el encuentro. Rodri, Pedri y Fabián Ruiz manejaron los tiempos, mientras que los laterales buscaron constantemente amplitud para romper la resistencia rival. Empero, la circulación española rara vez encontró profundidad. El equipo de Luis de la Fuente se mostró previsible y carente de imaginación en los últimos metros, una carencia que se hizo todavía más evidente por la ausencia inicial de Lamine Yamal, quien recién ingresó avanzada la segunda mitad.

Cabo Verde entendió perfectamente qué partido debía jugar. Se agrupó cerca de su área, cerró espacios interiores y obligó a España a atacar por zonas incómodas. Con una línea defensiva sólida y un mediocampo compacto, redujo al mínimo los espacios para las asociaciones españolas. Cada recuperación era celebrada como un gol y cada despeje alimentaba la confianza de un equipo que comenzó a creer que la hazaña era posible.

Claro que ningún análisis estaría completo sin mencionar al gran héroe de la jornada. Vozinha, arquero de 40 años que milita en el Chaves de la segunda división portuguesa y cuya cotización ronda apenas los 50.000 euros, firmó una actuación memorable. El veterano se convirtió en una muralla infranqueable para los atacantes españoles y sostuvo el empate con varias intervenciones decisivas, especialmente en el tramo final del primer tiempo.

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Primero reaccionó con reflejos extraordinarios tras un rebote dentro del área. Luego volvió a imponerse ante Ferrán Torres y más tarde frustró un intento de Rodri. Cada atajada aumentó la frustración de España y fortaleció la convicción de Cabo Verde. Al finalizar el encuentro fue elegido como el mejor jugador del partido, un reconocimiento que sintetizó su influencia en el resultado.

“Trabajamos mucho para esto. Sabíamos que jugábamos contra una de las mejores selecciones del mundo, pero también conocemos nuestra calidad”, expresó Vozinha después del encuentro, todavía emocionado por la magnitud de lo conseguido.

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Impacto mundial

La actuación tuvo además un impacto inmediato fuera del campo. Antes del partido, Vozinha contaba con cerca de 20.000 seguidores en Instagram. Apenas unas horas después del empate, su perfil había superado el millón y medio, una cifra que incluso triplica la población total de Cabo Verde.

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España intentó cambiar la historia con el ingreso de Yamal, quien regresó a la actividad tras una lesión sufrida con Barcelona. El joven extremo aportó desequilibrio y velocidad, pero tampoco encontró los caminos para derribar la resistencia africana. Los minutos finales mostraron a una Roja apurada, mientras Cabo Verde defendía con una determinación admirable.

El empate dejó sensaciones opuestas. Para España, fue un comienzo preocupante que obliga a reaccionar rápidamente antes del duelo frente a Arabia Saudita. Para Cabo Verde, en cambio, representó una noche inolvidable. No solo sumó su primer punto en la historia de los Mundiales: demostró que el fútbol sigue reservando espacio para las epopeyas y que la diferencia entre gigantes y debutantes puede reducirse cuando un equipo juega con disciplina, convicción y una fe inquebrantable en sus posibilidades.

La Copa del Mundo recién comienza, pero el conjunto africano ya consiguió algo que nadie podrá quitarle: protagonizar la primera proeza.

Fuente: Agencia DIB