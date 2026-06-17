Argentina goleó a Argelia de la mano de un Messi estelar

Argentina se impuso ante Argelia por 3-0 en el Arrowhead Stadium, en el marco de la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026, con una actuación estelar de Lionel Messi, autor de los tres goles del encuentro.
El partido comenzó con ritmo intenso y situaciones inmediatas en ambas áreas. A los 4 minutos, Messi abrió el marcador con una definición sutil por encima de Luca Zidane tras quedar mano a mano, pero la acción fue invalidada por posición adelantada. Argelia respondió casi de inmediato: a los 7 minutos, Fares Chaïbi aprovechó una asistencia de Ibrahim Maza y definió para el 1-0 parcial, aunque el VAR detectó un offside milimétrico que anuló el tanto.
El primer golpe de Argentina
En ese inicio frenético, el juego se mantuvo abierto hasta que Argentina logró golpear primero de manera efectiva. A los 16 minutos, Rodrigo De Paul filtró un pase preciso para Messi, que controló dentro del área y sacó un remate desde afuera del área. El disparo, algo débil, encontró una respuesta insuficiente del arquero argelino y terminó en la red para el 1-0.
Con la ventaja, la Selección intentó adueñarse del trámite mediante la posesión, aunque sin lograr fluidez constante en los metros finales. Argelia, lejos de replegarse, sostuvo la intensidad y comenzó a encontrar espacios, especialmente atacando por los costados. En ese tramo, Emiliano Martínez tuvo una intervención clave a los 39 minutos, desviando un remate peligroso al córner.
Una defensa sólida
La defensa argentina respondió con solidez en el cierre del primer tiempo. Lisandro Martínez y Cristian Romero se mostraron firmes en los cruces y despejes, sosteniendo la mínima diferencia. En ataque, Alexis Mac Allister probó desde media distancia, mientras Messi volvió a intentar con un tiro libre lejano sin éxito. El descanso llegó con un desarrollo parejo y friccionado, con protestas, interrupciones y escasa claridad en los últimos metros.
En el complemento, Argentina elevó el nivel y mostró mayor contundencia. A los 8 minutos, Lautaro Martínez estuvo cerca del segundo gol tras una buena jugada colectiva, pero se encontró con una respuesta notable de Zidane. Poco después, Messi volvió a insinuar con un remate de media distancia que encendió la sensación de lo que estaba por venir.
El segundo gol llegó a los 14 minutos del complemento. Tras un potente disparo de Mac Allister desde afuera del área, el arquero dio un rebote corto y Messi apareció en el lugar justo para definir con precisión al palo izquierdo, ampliando la ventaja y llevando el partido 2-0.
A partir de allí, Argentina manejó con mayor tranquilidad el desarrollo del juego, mientras Argelia intentó reaccionar con variantes ofensivas. El ingreso de Riyad Mahrez y Houssem Aouar buscó darle otra dinámica al ataque africano, aunque sin lograr romper la estructura defensiva argentina.
En ese contexto, Facundo Medina se destacó en el fondo con anticipos y cierres oportunos, sosteniendo la ventaja sin sobresaltos. Argentina, ya con mayor espacio, volvió a generar peligro en transiciones rápidas y aprovechó la superioridad técnica en el tramo final.
El broche llegó a los 30 minutos del segundo tiempo. Una precisa asistencia de Nicolás González encontró nuevamente a Messi, que definió con categoría para sellar su hattrick y establecer el 3-0 definitivo.
Fuente: Agencia DIB