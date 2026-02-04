miércoles 04 de febrero de 2026
4 de febrero de 2026 - 14:15

Luján: la Patrulla ASPA de España rindió homenaje al Plus Ultra y su hazaña

La Patrulla es uno de los grupos de acrobacia aérea más famosos del mundo. Volaron el cielo de Luján a un siglo de la gesta del Plus Ultra.

Por Agencia DIB
Los helicópteros del Grupo ASPA hicieron acrobacias aéreas en Luján.

Municipalidad de Luján
El centro de la ciudad de Luján fue el escenario de un emotivo homenaje aéreo de la Patrulla ASPA -el equipo acrobático de élite del Ejército del Aire y del Espacio de España- a 100 años de la hazaña del Plus Ultra.

Hace casi 90 años que el Plus Ultra está en el Museo del Transporte de Luján.

A un siglo de la hazaña del Plus Ultra, el hidroavión que unió España con Argentina
Con la pesca en el río Luján nace un nuevo atractivo para la zona.

La vida en el río Luján vuelve a latir

El intendente Leonardo Boto, autoridades del Complejo Museográfico Provincial Udaondo y vecinos apreciaron el espectacular sobrevuelo sobre la Plaza Belgrano y el casco histórico, de la Patrulla ASPA con la participación de seis helicópteros Eurocopter EC-120 Colibrí, que realizaron maniobras de alta precisión y desplegaron humo con los colores de la bandera argentina.

El homenaje se inscribe dentro de las actividades organizadas para conmemorar los 100 años del vuelo del Plus Ultra, la travesía que en 1926 logró por primera vez unir España y Argentina a través del cruce del Océano Atlántico, marcando un hito en la historia de la aviación mundial.

El hidroavión Plus Ultra se encuentra actualmente exhibido en la sala “Hazañas” del Museo del Transporte, perteneciente al Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo, en la ciudad de Luján.

La Patrulla ASPA en Luján

Es el grupo de exhibición de helicópteros del Ejército del Aire y del Espacio de España. Tienen su sede en la Base Aérea de Armilla, en Granada. No son solo pilotos de exhibición; son instructores de vuelo de la Escuela de Helicópteros del Ejército. Es decir, son los maestros que enseñan a volar a los futuros pilotos.

Utilizan el Eurocopter EC-120B Colibrí, helicópteros ligeros, muy ágiles y con una cabina que permite mucha visibilidad. En sus exhibiciones suelen volar cinco helicópteros al mismo tiempo, lo cual es una rareza mundial (la mayoría de las patrullas de helicópteros usan solo dos o tres). Al final de las maniobras, se separan lanzando bengalas (flares), creando una imagen visual espectacular.

Se llaman Aspa por las palas del helicóptero, que al girar forman esa figura. Su lema es "Unidos por una misma ilusión".

A un siglo de la hazaña del Plus Ultra

Este 2026 se celebran los 100 años del histórico vuelo del hidroavión Plus Ultra, en la primera travesía aérea transatlántica que unió España y Argentina.

El Plus Ultra, un Dornier Do J “Wal”, fue el hidroavión de la aeronáutica militar española que realizó por primera vez un vuelo trasatlántico, partiendo de Palos de la Frontera el 22 de enero de 1926 y llegando a Buenos Aires el 10 de febrero de ese año, luego de una travesía de aproximadamente 10.170 kilómetros en 61 horas y 44 minutos de vuelo.

La proeza fue llevada a cabo por el comandante Ramón Franco junto al capitán Julio Ruiz de Alda, el teniente de navío Juan Manuel Durán y el mecánico Pablo Rada.

Tras completar la hazaña, el avión no regresó a España. Como gesto diplomático y de amistad entre ambos países, el Plus Ultra fue donado a la Argentina por voluntad de su majestad Alfonso XIII, donde pasó a formar parte del patrimonio nacional.

La aeronave fue preservada como pieza histórica y finalmente incorporada a la colección del Museo de Transporte de Luján, donde hoy se exhibe.

