lunes 23 de febrero de 2026
23 de febrero de 2026 - 09:33

De Luján a Europa: trasladan a dos osos pardos y una tigresa de bengala

Estaban en el ex Zoológico de Luján. El destino serán santuarios de Bulgaria y de Ámsterdam. Aún hay cerca de 60 felinos en el predio abandonado.

Por Agencia DIB
Uno de los osos que estaban en el ex zoo de Luján.

Dos osos pardos y una tigresa de bengala serán trasladados del ex Zoológico de Luján hacia santuarios ubicados en Europa. El operativo que comenzó este lunes terminará en las próximas horas en Bulgaria y Países Bajos, el destino final de estos animales que permanecían en el parque abandonado en la provincia de Buenos Aires.

Los animales trasladados son los osos Florencia y Gordo y la tigresa Flora, quienes tras un control veterinario en Cañuelas, volarán rumbo a Europa desde Ezeiza. Los osos van a viajar en un avión de carga, mientras la tigresa lo hará en un avión de pasajeros.

Los osos llegarán a la ciudad búlgara de Sofía el martes y desde allí serán llevados al santuario de Belitsa, que fue creado por la organización Four Paws -que el año pasado tomó el control del ex Zoo para resguardar a los animales- en colaboración con la Fundación Brigitte Bardot. En tanto el destino de la tigresa será un santuario de Amsterdam, en los Países Bajos.

El ex Zoo cerró sus puertas en 2021, en plena pandemia, tras ser clausurado por maltrato animal en septiembre de 2020.

Durante estos cinco años, los animales (en el ex zoo también hay dromedarios, cebras, monos y un chimpancé) sobrevivieron con algunos cuidadores que intentaban darle comida casi todos los días. Para eso, usaban las donaciones de caballos y vacas muertas que llegaban de los campos cercanos de Luján. En la actualidad aún subsisten cerca de 60 ejemplares de felinos, además de otras especies.

Fuente: Agencia DIB

