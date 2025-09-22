lunes 22 de septiembre de 2025
22 de septiembre de 2025 - 14:05

Coroniti y Carrozza llegan con el Sindicato Vencido a La Plata

El suceso del streaming tiene su correlato en los escenarios del país. Y este viernes 26, la dupla se presenta en el Teatro Ópera de La Plata. Los detalles.

Por Agencia DIB
Pablo Carrozza y Emiliano Coroniti.

Pablo Carrozza y Emiliano Coroniti, creadores del Sindicato Vencido, llegan este viernes 26 a La Plata para presentarse en el Teatro Ópera. Este proyecto que nació en el streaming y que fue trasladado al escenario con mucho éxito, comenzará a las 21.

En plena gira nacional, esta obra que ambos personajes se ponen en la piel de los hombres vencidos, hombres comunes, llega al escenario platense con entradas a la venta por sistema Livepass y en la boletería de la sala, calle 58 entre 10 y 11 (cuatro cuotas sin interés comprando con tarjetas del Banco Provincia).

La obra expone, con humor y crudeza, las costumbres urbanas, donde lo cotidiano se mezcla con lo absurdo y lo político con lo íntimo. Carrozza y Coroniti toman escenas mínimas y las convierten en disparadores para pensar la identidad argentina.

“Traé tu bandera o la camiseta de tu equipo y vení a hacer quilombo con nosotros”, dijeron los ambos en diálogo con DIB sobre la puesta, que combina humor, ironía e interpela directamente al espectador. (DIB)

