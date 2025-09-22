Coroniti y Carrozza llegan con el Sindicato Vencido a La Plata

Pablo Carrozza y Emiliano Coroniti.

Pablo Carrozza y Emiliano Coroniti, creadores del Sindicato Vencido, llegan este viernes 26 a La Plata para presentarse en el Teatro Ópera. Este proyecto que nació en el streaming y que fue trasladado al escenario con mucho éxito, comenzará a las 21.

En plena gira nacional, esta obra que ambos personajes se ponen en la piel de los hombres vencidos, hombres comunes, llega al escenario platense con entradas a la venta por sistema Livepass y en la boletería de la sala, calle 58 entre 10 y 11 (cuatro cuotas sin interés comprando con tarjetas del Banco Provincia).

Embed - Agencia DIB on Instagram: "@emi_coroniti y @pablocarrozza en exclusiva con DIB, nos cuentan de su próxima fecha este viernes 26 de septiembre en el Teatro Ópera de La Plata. No se graba. No se transmite. No se repite. Traé tu bandera o la camiseta de tu equipo y vení a hacer quilombo con nosotros. Entradas disponibles en livepass.com.ar y en boletería de 14 a 19hs" View this post on Instagram A post shared by Agencia DIB (@agenciadib)

La obra expone, con humor y crudeza, las costumbres urbanas, donde lo cotidiano se mezcla con lo absurdo y lo político con lo íntimo. Carrozza y Coroniti toman escenas mínimas y las convierten en disparadores para pensar la identidad argentina.

“Traé tu bandera o la camiseta de tu equipo y vení a hacer quilombo con nosotros”, dijeron los ambos en diálogo con DIB sobre la puesta, que combina humor, ironía e interpela directamente al espectador. (DIB)

