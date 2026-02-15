Con la quilmeña Anabel Sánchez, la Semana de la Moda de Nueva York tiene un gen argentino

La New York Fashion Week Otoño–Invierno 2026/27 (la Semana de la Moda en Nueva York) ya está en marcha: se desarrolla oficialmente del 11 al 16 de febrero, con más de 60 shows y presentaciones en el calendario preliminar difundido por la CFDA (Council of Fashion Designers of America), la entidad que organiza el calendario oficial de la moda estadounidense.

Y entre las decenas de modelos que caminan las pasarelas, hay una argentina, más precisamente bonaerense.

La presencia argentina sigue creciendo en las pasarelas internacionales: la modelo Anabel Sánchez , oriunda de San Francisco Solano, partido de Quilmes, desfila para Runway 7 , uno de los espacios que reúne talentos emergentes y diseñadores internacionales dentro del circuito de la semana.

Desde su humilde hogar quilmeño, la joven de 21 años siempre soñó con triunfar en el mundo fashion. Esta semana, Anabel, que ahora integra el staff de la Agencia Multitalent , da un paso enorme para concretar sus anhelos.

“Con el corazón bailando de alegría les cuento que el 15 de febrero desfilo en New York!!! De Argentina al mundo!!! Estoy llorando de alegría”, se confesó en su cuenta de Instagram.

Del diseño al tablero: quién legitima a quién en Nueva York

La Semana de la Moda funciona cada vez menos como una competencia de diseño y cada vez más como un tablero de legitimación. La pasarela importa, sí, pero el impacto muchas veces se define en lo que ocurre alrededor: la primera fila, las alianzas, el acceso, el “quién está” y el “quién postea”. En un ecosistema donde la atención dura segundos, la moda compite en el mismo terreno que el entretenimiento: narrativa, visibilidad y conversación.

Por eso, el calendario “oficial” es apenas una parte del mapa. Esta temporada volvió a mencionarse la lógica de lo off-calendar: grandes nombres como Marc Jacobs o Ralph Lauren eligen presentar fuera del cronograma oficial para concentrar el foco mediático. Ese corrimiento no es capricho: es estrategia. En un mercado saturado, el timing también es poder.

NYFW rs

Cuando la primera fila pesa tanto como la pasarela

En ese esquema, la presencia de celebridades no es un detalle: es una señal. Esta semana, la argentina Emilia Mernes se movió en el circuito de desfiles y eventos, y fue fotografiada en primera fila en Coach, uno de los nombres fuertes del NYFW actual. La presencia de figuras latinoamericanas e influencers internacionales confirma el peso creciente del mercado global en la semana neoyorquina.

El guiño argentino funciona por partida doble: acerca la escena a nuestro público y confirma una tendencia global. La moda ya no se discute únicamente en términos de diseño, sino como un sistema de pertenencia cultural: quién entra, quién es invitado, quién representa qué.

El contexto económico: menos margen, menos riesgo

Si NYFW hoy se siente más “crudo” es porque el contexto también lo es. La industria llega tensionada por costos, incertidumbre y cambios en el retail. Cuando el margen se achica, se premia menos el riesgo y más la estructura.

En ese clima, ganan las marcas que no solo diseñan: sostienen un sistema capaz de amplificar (relacionistas públicos, celebridades, alianzas, presencia digital, distribución). La creatividad importa, pero la creatividad sin plataforma se vuelve más frágil.

(Desde Nueva York: Sofía Gallo)

Fuente Agencia DIB