Murió el diseñador italiano Giorgio Armani, ícono eterno de la moda

Giorgio Armani, creador de un imperio y nombre propio referente de la moda en todo el mundo.

Este jueves falleció a los 91 años el diseñador italiano Giorgio Armani , creador de un imperio de la moda y cuyo apellido quedará para siempre vinculado a ese mercado internacional. “Falleció en paz, rodeado de sus seres queridos”, expresaron en un comunicado desde su firma.

“Con profundo pesar, el grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable impulsor. El Señor Armani, como siempre lo llamaban con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos. Incansable, trabajó hasta sus últimos días”, sumó el texto.

En julio pasado, Giorgio había estado internado por una infección pulmonar y había prometido su regreso para la Semana de la Moda de Milán a fin de mes.

En tanto, el velatorio se realizará desde el sábado hasta el domingo, de 9 a 18, en la ciudad de Milán, en Via Bergognona 59, en el Teatro Armani. El funeral, en principio, va a ser privado. El lunes, además, habrá un día de luto ciudadano en la localidad, Meca de la moda.

Lo acompañaron hasta el final su familia y su pareja de los últimos veinte años, Leo dell’Orco, informó el medio Corriere della Sera, que destacó que la noticia del fallecimiento sorprendió a todos. Días atrás, desde su empresa un comunicado había anunciado que Armani había decidido comprar “La Capannina”, legendaria discoteca de la localidad balnearia de Forte dei Marmi, algo que había definido como un gesto “afectivo, un retorno a los orígenes”. En la década de 1960, justamente en ese local sobre el mar había conocido a Sergio Galeotti, quien se convirtió después un compañero de vida y de trabajo.

Condolencias

El presidente italiano, Sergio Mattarella, expresó sus condolencias por el fallecimiento de un “maestro del estilo y la moda, y símbolo del genio italiano en todo el mundo”.

“Con una personalidad reservada, con una creatividad inagotable, a lo largo de su dilatada carrera redefinió los estándares de elegancia y lujo a nivel internacional. Su sofisticada simplicidad, su dedicación a la calidad y su atención al detalle han inspirado e influenciado a generaciones de diseñadores”, indicó el mandatario.

Embed Ci lascia a 91 anni Giorgio Armani. Con la sua eleganza, sobrietà e creatività ha saputo dare lustro alla moda italiana e ispirare il mondo intero. Un’icona, un lavoratore instancabile, un simbolo dell’Italia migliore. Grazie di tutto. pic.twitter.com/Rwyu4mXW54 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 4, 2025

Como se esperaba, también expresó su pésame la primera ministra Giorgia Meloni, que definió al estilista “un ícono, un trabajador incansable, un símbolo de la Italia mejor”, que “con su elegancia, sobriedad y creatividad ha sabido darle lustro a la moda italiana e inspirar al mundo entero”. Meloni, que desde que se convirtió en la primera mujer en llegar al poder en Italia, hace casi tres años, viste Armani, se despidió, finalmente, con un simple “gracias por todo”. (DIB)