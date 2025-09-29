Moda y reciclaje urbano: capital semilla para dos emprendimientos bonaerenses

El cierre de la tercera edición del DAE – Creative Bootcamp dejó en claro que la creatividad argentina tiene futuro cuando apuesta por la sustentabilidad. De los quince proyectos seleccionados este año para atravesar un proceso intensivo de formación y mentorías, cuatro recibieron un reconocimiento adicional: fondos de capital semilla de USD 5.000 para impulsar su crecimiento.
Entre ellos, dos bonaerenses: Aldi Vega, con base en Lomas de Zamora, y Marote, de Saladillo. Junto a ellos fueron distinguidos Bio Eleven (Mendoza), por su trabajo en biomateriales textiles a partir de residuos agrícolas, y Uzal (CABA), con una propuesta de diseño de autor sustentable que incluye un innovador textil plantable.
En Lomas de Zamora, Brenda Aldana Coronel, conocida como La Aldi, convirtió su pasión por la moda en un emprendimiento que enlaza arte, identidad barrial y sustentabilidad. Su marca, Aldi Vega, nació de la idea de recuperar retazos y descartes textiles para transformarlos en indumentaria urbana que no deja a nadie afuera: todas las prendas contemplan la curva completa de talles.
El proyecto se apoya también en la colaboración de la diseñadora Camila Passerini y suma talleres y contenidos educativos para comunidades locales. Así, la ropa se convierte en vehículo de formación y encuentro.
El trabajo de Aldi ya dialoga con la cultura popular. Diseñó vestuario para Duki y María Becerra, colaboró con Adidas para rescatar bordados de abuelas en una campaña que unió tradición y vanguardia, y presentó en Transradio una colección íntegra hecha con denim reciclado como homenaje a la educación pública.
“Democratizamos el acceso al diseño desde una mirada sustentable, cultural y educativa”, resume Aldi.
Marote: del descarte industrial al mobiliario urbano
Luciano-Bochicchio-Marote
En Saladillo, Luciano Bochicchio y su equipo decidieron usar el marote —la cabeza— para darle otra vida al plástico. Lo que para la industria son bolsones y desechos posconsumo, en sus manos se convierte en mobiliario urbano y objetos cotidianos que llevan la marca de la economía circular: imagina plazas, escuelas y calles equipadas con objetos funcionales y resistentes. Así nació Marote, un emprendimiento que produce a partir de materiales reciclados, con procesos de rotomoldeo e inyección.
El catálogo habla por sí solo: la Familia Tri, un módulo triangular que funciona como banco, maceta o cucha para mascotas; el Bicicletero Pirámide, robusto y diseñado para espacios públicos; o los Cestos Clasificadores, un sistema modular que facilita la separación de residuos. Todo fabricado con plásticos rescatados de industrias, cooperativas y talleres protegidos.
“Nuestro compromiso está en producir a gran escala sin romper el círculo de la sustentabilidad”, subraya Bochicchio, que plantea a Marote como una alianza entre diseño, tecnología y responsabilidad ambiental.
Una cohorte diversa, un mismo horizonte
El DAE – Creative Bootcamp es impulsado por la Fundación Bunge y Born y el British Council. Con más de 190 horas de formación híbrida y mentorías internacionales, el programa acompaña a emprendimientos creativos que apuestan por modelos sostenibles, competitivos y con impacto social.
Este año, además de los cuatro premiados, integraron la cohorte proyectos de distintas provincias: Almagre (Córdoba), Franca (Chubut), Don Arnolfo y Los Aparatos (Tucumán), Kamarán (Santa Fe), Tinga (Misiones), y varios con base en la Ciudad de Buenos Aires como Biotico, Hache Objetos, Lindor, Porcelana Panambí y Uzal. Cada uno aportó una visión distinta: desde biomateriales y suprareciclaje textil hasta cerámica impresa en 3D, kayaks plegables y sintetizadores de código abierto.
La doble distinción para Aldi Vega y Marote confirma el peso de la Provincia de Buenos Aires en la agenda del diseño argentino: dos emprendimientos que parten de los residuos para crear futuro, con sello sustentable y proyección global. (DIB)