Cómo son los argentinos a la hora de planificar su viaje

Para planificar un viaje , muchas veces el turista lo hace en base a la duración y los destinos de interés. Tiene en cuenta el clima, el mejor momento para viajar y los alojamientos. Muchos investigan sobre la cultura, la gastronomía y las normas de seguridad del lugar.

Hay perfiles clásicos que organizan su viaje con una agencia tradicional, aunque otros argentinos improvisan y deciden su viaje en el mismo mostrador mientras realiza el check-in. Así lo refleja la plataforma Booking.com, en una encuesta.

Planificador clásico (25%) : contactan a la agencia de viajes y coordinan todo con ellos. Más los hombres que las mujeres. En cuanto a la franja etaria predominan los que se encuentran entre los 55 y 64 años y los viajeros patagónicos (La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Neuquén) son los que más utilizan este tipo de servicios.

Improvisador nato (16%): deciden en el check-in, todo sobre la marcha y eso hace que siempre tengan buenas historias para contar. Aquí prevalecen los hombres sobre las mujeres, y los de 35 a 44 son los dueños de la improvisación. En cuanto a zonas geográficas del país parece que los del Noroeste (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero) son los más improvisados de todos a la hora de viajar.

Los reyes de la planificación (11%): cada día tiene un color y ya saben de antemano donde cenarán el tercer y cuarto día. Aquí reinan las mujeres con más de 3 puntos de diferencia por sobre los hombres. Curiosamente son los más improvisados, pero también los más planificadores porque el segmento de 35 a 44 se lleva todas las coronas en este aspecto donde también sobresalen los porteños.

Curador de contenidos (8%): vive guardando reels y Tik Toks de lugares increíbles que al momento del viaje ni siquiera sabe dónde están. En este perfil las mujeres se destacan ampliamente por sobre los hombres con más de un 7% de diferencia. Y los cuyanos (San Juan, Mendoza y San Luis) parece que son especialistas en el guardado de contenidos audiovisuales para viajar que después se pierden por ahí.

Coleccionistas de descuentos, (6,5%). Este estilo de viajero es el que decide su destino según el costo del pasaje. Es decir, se viaja a donde esté más barato. Las mujeres lideran en este tipo de viajes con un 7% por sobre los hombres 5,8%. El segmento etario que más se fija en el precio es el comprendido entre los 55 y 64 años y los viajeros del Gran Buenos Aires lideran, ahorrando, a nivel país. (DIB)