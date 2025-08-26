martes 26 de agosto de 2025
26 de agosto de 2025 - 13:28

Cómo son los argentinos a la hora de planificar su viaje

Están los clásicos, uno de cada cuatro, que planifican todo con agencias. Pero también hay un 16% que suele improvisar.

Por Agencia DIB
Un viajero en Ezeiza.
Un viajero en Ezeiza.

Para planificar un viaje, muchas veces el turista lo hace en base a la duración y los destinos de interés. Tiene en cuenta el clima, el mejor momento para viajar y los alojamientos. Muchos investigan sobre la cultura, la gastronomía y las normas de seguridad del lugar.

Leé Además
la inteligencia artificial, de amenaza percibida a oportunidad estrategica

La inteligencia artificial, de "amenaza percibida" a "oportunidad estratégica"
VetCard, la libreta sanitaria digital para perros y gatos.

Digitalizan la libreta sanitaria para mascotas en Argentina

A veces la planificación puede ser un momento increíble, inspirador, mientras que otros agotador o simplemente intrascendente: depende la personalidad y el estilo de viaje de cada persona.

Hay perfiles clásicos que organizan su viaje con una agencia tradicional, aunque otros argentinos improvisan y deciden su viaje en el mismo mostrador mientras realiza el check-in. Así lo refleja la plataforma Booking.com, en una encuesta.

Cómo es el viajero argentino

Planificador clásico (25%): contactan a la agencia de viajes y coordinan todo con ellos. Más los hombres que las mujeres. En cuanto a la franja etaria predominan los que se encuentran entre los 55 y 64 años y los viajeros patagónicos (La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Neuquén) son los que más utilizan este tipo de servicios.

Improvisador nato (16%): deciden en el check-in, todo sobre la marcha y eso hace que siempre tengan buenas historias para contar. Aquí prevalecen los hombres sobre las mujeres, y los de 35 a 44 son los dueños de la improvisación. En cuanto a zonas geográficas del país parece que los del Noroeste (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero) son los más improvisados de todos a la hora de viajar.

Los reyes de la planificación (11%): cada día tiene un color y ya saben de antemano donde cenarán el tercer y cuarto día. Aquí reinan las mujeres con más de 3 puntos de diferencia por sobre los hombres. Curiosamente son los más improvisados, pero también los más planificadores porque el segmento de 35 a 44 se lleva todas las coronas en este aspecto donde también sobresalen los porteños.

Curador de contenidos (8%): vive guardando reels y Tik Toks de lugares increíbles que al momento del viaje ni siquiera sabe dónde están. En este perfil las mujeres se destacan ampliamente por sobre los hombres con más de un 7% de diferencia. Y los cuyanos (San Juan, Mendoza y San Luis) parece que son especialistas en el guardado de contenidos audiovisuales para viajar que después se pierden por ahí.

Coleccionistas de descuentos, (6,5%). Este estilo de viajero es el que decide su destino según el costo del pasaje. Es decir, se viaja a donde esté más barato. Las mujeres lideran en este tipo de viajes con un 7% por sobre los hombres 5,8%. El segmento etario que más se fija en el precio es el comprendido entre los 55 y 64 años y los viajeros del Gran Buenos Aires lideran, ahorrando, a nivel país. (DIB)

Temas
Seguí leyendo

La inteligencia artificial, de "amenaza percibida" a "oportunidad estratégica"

Digitalizan la libreta sanitaria para mascotas en Argentina

Tini Stoessel, Rodrigo de Paul y una boda que apunta a Exaltación de la Cruz

Día del folclore argentino: identidad nacional con huella y padres bonaerenses

La California Argentina en Castelli: entre las manzanas y un castillo que giraba con el Sol

El comercio electrónico no para de crecer entre los argentinos

Cambio del huso horario en Argentina: ¿qué implica y cómo afectará la vida cotidiana?

Cuáles son las ciudades que capturan el espíritu de la Showgirl

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la inteligencia artificial, de amenaza percibida a oportunidad estrategica

La inteligencia artificial, de "amenaza percibida" a "oportunidad estratégica"

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El voto joven en la mira.

El primer voto: un compromiso de los más jóvenes

Por  Agencia DIB