Comienza un "mundial" para elegir la joya del turismo rural bonaerense

El cementerio de Laprida, con el sello de Francisco Salamone. (Foto: Marcelo Metayer) El bosque energético de Miramar.

La segunda edición del Mundial del Turismo Rural, organizado por Puebleando.arg, una comunidad digital dedicada a promover los pueblos y rincones ocultos del turismo rural en Argentina, comenzará este 4 de noviembre. Serán 64 atracciones bonaerenses que se enfrentarán en duelos eliminatorios, en los que el público votará para definir cuál es “el mejor”.

En la 1° Edición, realizada en 2024, la Laguna de Puan se consagró en una reñida final ante el Bosque Encantado de General Belgrano. Y en esta oportunidad, los atractivos estarán participando atracciones de 62 localidades y 49 municipios, distribuidos en 23 categorías.

El certamen se disputará durante todo el mes de noviembre. La primera fase se llevará a cabo entre el martes 4 al viernes 7, seguida de la segunda ronda entre el martes 11 y el viernes 14. A continuación, los octavos de final se disputarán el martes 18 y el miércoles 19, los cuartos de final el jueves 20 y el viernes 21, las semifinales el martes 25 y miércoles 26, el duelo por el 3° puesto el jueves 27; y la gran final tendrá lugar entre el sábado 29 y el domingo 30. Cada enfrentamiento estará disponible para votar en las historias de la cuenta de Instagram de @puebleando.arg.

bosque energético El bosque energético de Miramar.

Las 64 atracciones seleccionadas para competir: Iglesias de pueblos: Nuestra Señora de Luján y San Bautista (Cacharí, Azul), Sagrado Corazón de Jesús (San Mayol, Tres Arroyos), Nuestra Señora del Carmen (López Lecube - Puan) y Santa Lucía (Sierra Chica, Olavarría). Pueblos con playa: Marisol (Coronel Dorrego) y Reta (Tres Arroyos). Balneario Municipales: Arrecifes y General La Madrid. Bosques: Bosque Encantado (General Belgrano) y Bosque Energético (Miramar – General Alvarado). Atractivos naturales: Cascada La Escondida y Cueva del Tigre (Coronel Dorrego), Vivero Municipal Eduardo Holmberg (Cazón, Saladillo) y Parque Nacional Ciervo de los Pantanos (Campana). Lagunas: Puan, San Miguel del Monte, Gómez (Junín) y Brava (Villa Laguna Brava, Balcarce). Castillos y palacios cerrados al público: Palacio Huetel (25 de Mayo), Castillo Rafael Castillo (Ramallo), Castillo Naveira (Luján) y Castillo Tornquist (Tornquist). Edificios en ruinas: Palacio Piria (Ensenada), Palacio Sans Souci (Tandil), Antiguo Reformatorio Colonia Gutiérrez (Marcos Paz) y Castillo San Francisco (Egaña, Rauch). Pueblos fantasmas: Villa Epecuén (Adolfo Alsina) y San Mauricio (Rivadavia). Teatros y Cines: Teatro General Urquiza (Isla Martín García) y Cine Club Colón (La Paz Chica, Roque Pérez). Cementerios: Azul y Laprida. Municipalidades: Pellegrini, Adolfo Gonzáles Chaves, San Pedro y Bahía Blanca. Plazas: Juan Pascual Pringles (Coronel Pringles) y Ernesto Tornquist (Tornquist). Iglesias abandonadas: Capilla Eustaquio Aristizábal (Vivoratá, Mar Chiquita) e Iglesia de Larramendy (Pehuajó). (DIB)

Para compartir en redes







