Bariloche: el Cerro Catedral ya vende el pase de esquí para la temporada 2026

Los pases para esquiar en la temporada invernal de Bariloche ya están a la venta.
Emprotur
Después de dos años de precio congelado, ya se puede adquirir el pase de esquí a $160.000 hasta el 28 de febrero.
Como sucede con los grandes recitales de rock y pop, los partidos del Mundial de Fútbol o las carreras de Fórmula 1, Bariloche da un paso estratégico clave de cara a la próxima temporada invernal: la preventa del pase diario de esquí del Cerro Catedral. Tiene un valor de $160.000, vigente hasta el 28 de febrero.
El anuncio fue realizado en plena temporada alta de verano con la ciudad colmada de turistas, viviendo y disfrutando de las playas, bosques, montañas y de las cálidas temperaturas, invitándolos a regresar en invierno.
Esta preventa constituye una herramienta fundamental para las agencias de viaje y operadores turísticos, ya que permite trabajar con tarifas previsibles, estructurar paquetes con mayor antelación y potenciar la venta anticipada del destino, tanto en el mercado nacional como internacional.
Catedral es el mayor y más moderno centro de esquí de Sudamérica, con más de 1.200 hectáreas esquiables, medios de elevación de última generación, y tecnología de avanzada para nieve fabricada y control de avalanchas. Por eso Bariloche será una de las principales atracciones del stand argentino en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, del 21 al 25 de enero próximos.