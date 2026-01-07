miércoles 07 de enero de 2026
Bariloche: el Cerro Catedral ya vende el pase de esquí para la temporada 2026

A cinco meses del inicio de la temporada invernal, ya se pueden comprar los pases de esquí para el Complejo Cerro Catedral de San Carlos de Bariloche.

Por Agencia DIB
Los pases para esquiar en la temporada invernal de Bariloche ya están a la venta.

Emprotur
Después de dos años de precio congelado, ya se puede adquirir el pase de esquí a $160.000 hasta el 28 de febrero.

Como sucede con los grandes recitales de rock y pop, los partidos del Mundial de Fútbol o las carreras de Fórmula 1, Bariloche da un paso estratégico clave de cara a la próxima temporada invernal: la preventa del pase diario de esquí del Cerro Catedral. Tiene un valor de $160.000, vigente hasta el 28 de febrero.

El anuncio fue realizado en plena temporada alta de verano con la ciudad colmada de turistas, viviendo y disfrutando de las playas, bosques, montañas y de las cálidas temperaturas, invitándolos a regresar en invierno.

Esta preventa constituye una herramienta fundamental para las agencias de viaje y operadores turísticos, ya que permite trabajar con tarifas previsibles, estructurar paquetes con mayor antelación y potenciar la venta anticipada del destino, tanto en el mercado nacional como internacional.

Cerro Catedral rs
Bariloche todo el año

En 2025, Bariloche decidió congelar el precio de todas las excursiones y experiencias turísticas, manteniendo los valores de 2024. Por lo que la estación de esquí comercializó el pase diario en 115 mil pesos durante toda la temporada. Entonces, esta sería la primera actualización tarifaria luego de dos años.

Catedral es el mayor y más moderno centro de esquí de Sudamérica, con más de 1.200 hectáreas esquiables, medios de elevación de última generación, y tecnología de avanzada para nieve fabricada y control de avalanchas. Por eso Bariloche será una de las principales atracciones del stand argentino en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, del 21 al 25 de enero próximos.

Fuente: Agencia DIB

