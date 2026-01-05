Aerolíneas Argentinas arrancó con los vuelos a Aruba

La belleza de Aruba.

Aerolíneas Argentinas inauguró el domingo por la noche su ruta directa entre Buenos Aires y Aruba, uno de los destinos internacionales más demandados por los argentinos en esta temporada y que tendrá viajes, en principio, hasta el mes de septiembre.

El lanzamiento estaba previsto para el sábado, pero el despegue al aeropuerto Reina Beatriz de Oranjestad se suspendió por las limitaciones en el espacio aéreo en Venezuela tras el ataque de los Estados Unidos.

Así fue que el vuelo inaugural partió desde Ezeiza a la medianoche y arribó en la mañana del lunes. De esa forma, la operadora estatal amplía su red de vuelos al Caribe con esta operación sin precedentes: es la primera vez que tendrá una ruta a esta isla que depende de Países Bajos y está situada frente a Venezuela.

En un contexto de fuerte demanda, la empresa anunció hasta fin de septiembre la extensión de la operación de los vuelos desde Ezeiza y Córdoba. En el verano, la isla recibirá tres vuelos semanales desde Buenos Aires, uno desde Córdoba y otro desde Mendoza.

Desde mayo, incluirá cuatro frecuencias semanales desde Buenos Aires hacia Aruba, sumando así una. Volará los lunes, viernes, sábados y domingos. Y se mantendrá la frecuencia semanal desde Córdoba, de los jueves. Fuente: Agencia DIB

Para compartir en redes







