Cuenta regresiva para el Mundial 2026: salió el álbum de figuritas y tiene una versión digital

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 ya empezó a palpitarse fuera de la cancha: como ocurre desde hace décadas, el lanzamiento del álbum oficial de figuritas marca el puntapié inicial del clima futbolero previo al campeonato.

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La empresa italiana Panini lanzó el nuevo álbum que ya se consigue en todo el país , y es la edición más grande hasta el momento, ya que esta vez habrá que llenar los espacios de 48 seleccionados. Con 112 páginas y unas 980 figuritas, supera significativamente al álbum del Mundial de Qatar 2022, que se completaba con 638 stickers.

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Precios y novedades: versión digital

El álbum oficial de Panini del Mundial 2026 en su versión de tapa blanda tiene un valor de $15.000, mientras que el precio del sobre de figuritas estará entre $1.500 y $2.500.

Una de las principales novedades es que cada paquete traerá siete figuritas en lugar de cinco, con la posibilidad de una octava especial en algunos sobres. También habrá cartas premium de jugadores destacados, una tendencia que Panini viene incorporando para competir con el mercado de trading cards.

La edición para el Mundial 2026 introduce una variante digital que permitirá completar el álbum de manera virtual a través de su página web y aplicación. A cada usuario se le asignan dos sobres de regalo diarios, cada uno con cinco figuritas, una cantidad menor que el formato físico.

FIFA album

Los coleccionistas también deberán estar atentos a diversos códigos promocionales que se publiquen en redes sociales o por intermedio de algunos sponsors oficiales del evento para así obtener figuritas extras.

El álbum oficial virtual ya está disponible tanto en las tienda de Android como en iOS. Para bajarlo, hay que buscar la app “FIFA Panini Collection” y descargarla de forma gratuita.

A diferencia del formato físico, esta versión digital permite avanzar sin gastar dinero real, interactuar con otros usuarios y completar el álbum de una forma más dinámica.

Fuente: Agencia DIB