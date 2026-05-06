Argentina tendrá su primer salón del automóvil de marcas chinas

ARCFOX es una de las marcas que estarán presentes en Expo Auto Chino.

En un contexto de transformación en el mercado automotor global, como lo demostró la reciente Exposición Internacional del Automóvil de Beijing 2026, Argentina se prepara para recibir Expo Auto Chino . La primera exposición dedicada exclusivamente a las marcas chinas de automóviles en el país se desarrollará entre el 2 y el 4 de octubre en el predio BA FERIAL Costa Salguero .

El mercado automotor argentino atraviesa actualmente el mayor desembarco de marcas chinas de su historia. Con una oferta en constante expansión que incluye SUVs, pick-ups, vehículos eléctricos e híbridos , “estas compañías están redefiniendo las opciones para el consumidor local, impulsadas por un cambio en la percepción del público y la incorporación de tecnologías de vanguardia”, destaca un comunicado de prensa.

"Expo Auto Chino nace para brindar un espacio único que reúna toda la oferta disponible en un solo lugar”, destacó Nicolás Coppo , director de Dispar , empresa productora del evento. “Con nuestra experiencia en el mercado automotor, observamos que el público argentino necesitaba un espacio donde conocer bien de cerca las marcas chinas, y éstas, a su vez, un espacio para comunicar y afianzar su vínculo con el consumidor local”, explicó el ejecutivo.

Para la Expo Auto Chino, ya confirmaron su presencia 18 marcas: ARCFOX, BAIC, Changan, Chery, Dongfeng, Forthing, Fotón, Geely, GWM, Jetour, JMEV, Kaiyi, Landking, Link & Co, Maxus, MG Motor y Soueast.

El evento contará con más de 12.000 m² de pabellones cubiertos. Será una plataforma de interacción de las marcas con su público, con espacios para exhibiciones de productos y tecnología, lanzamientos de nuevos modelos, anuncios oficiales y experiencias de innovación con los productos. “Todas acciones pensadas para que brinden nuevas herramientas y facilitar la decisión de compra”, cierra el comunicado de la organización.

Toda la información del evento, incluyendo la venta de entradas que comenzará en junio, se puede hallar en www.expoautochino.com.ar.

Fuente: Agencia DIB