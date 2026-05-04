Aves Mar Chiquita lanzó un curso gratuito y online de avistaje: el paso a paso para ingresar

El sitio especializado en naturaleza Aves Mar Chiquita lanzó un curso gratuito de iniciación al avistamiento de aves. La capacitación es online, de acceso abierto y con certificado de participación al finalizar.
El contenido está disponible en el sitio web del proyecto y puede realizarse a ritmo propio. Incluye nociones básicas para identificar aves, conocer sus comportamientos y comprender su rol en los ecosistemas.
La propuesta está dirigida a personas sin experiencia previa. Busca acercar la observación de aves a un público amplio y promover prácticas responsables en el contacto con la fauna.
La iniciativa forma parte de las acciones de educación ambiental que desarrolla Aves Mar Chiquita, enfocadas en la difusión del patrimonio natural.
El curso está estructurado en cinco módulos de fácil lectura y comprensión, cuenta con un examen final de acreditación y acceso al certificado de aprobación. Los módulos están avalados por la Secretaría de Turismo de la Nación.
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Pato overo, especie autóctona bonaerense. (Aves Mar Chiquita)
Contenido del curso
- La observación de aves como actividad turístico - recreativa
- El mundo de las Aves
- Origen y evolución
- Biología
- Reproducción
- Alimentación
- Nomenclatura de las aves
- ¿Qué es la ornitología?
- Familias, géneros y especies de aves presentes en Argentina
- Adaptaciones y funciones en a naturaleza
- Desplazamientos y migraciones de las aves
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El Partido de Mar Chiquita, en la provincia de Buenos Aires, es uno de los destinos más privilegiados para el avistamiento de aves en la región. (Aves Mar Chiquita)
Registro sencillo
Para realizar las actividades y tomar contacto con los módulos y el material, hay que registrarse como en cualquier otro sitio online.
Paso a paso:
- Ingresar a https://www.avesmarchiquita.com.ar/curso/
- Crear un usuario, completar pocos datos personales y establecer una contraseña.
- Ir al correo electrónico personal donde llegará un mail para dar de alta el ingreso al curso.
- Ingresar al curso con el usuario y contraseña creados.
Fuente: Agencia DIB