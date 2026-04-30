jueves 30 de abril de 2026
30 de abril de 2026 - 17:32

De Morón al mundo: Milo J estrenó su sesión de Tiny Desk junto a Agarrate Catalina

Milo, de solo 19 años, deslumbró con versiones acústicas de varios de sus temas incluidos en su última placa La vida era más corta, a las que sumó sonoridades latinoamericanas tanto desde los instrumentos – quena,charango, bombo legüero – como desde el juego tímbrico de la interpretación vocal.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
Milo J presentó su sesión de Tiny Desk junto a parte e su banda y a integrantes de la murga uruguaya Agarrate Catalina.&nbsp;

Milo J presentó su sesión de Tiny Desk junto a parte e su banda y a integrantes de la murga uruguaya Agarrate Catalina. 

El músico y compositor argentino Milo J, de solo 19 años, grabó su sesión del consagrado ciclo Tiny Desk Concert, junto a un grupo reducido de la murga uruguaya Agarrate Catalina.

Más noticias
Tony Janzen Valverde Victoriano, el narco peruano conocido como Pequeño J. 

Triple femicidio de Florencio Varela: trasladan a "Pequeño J" desde Perú y será indagado por la Justicia
El Bristol Center, en pleno centro de Mar del Plata.

Mar del Plata: nuevo intento de lavarle la cara a emblemático edificio que quedó a medio construir

Milo, oriundo de la localidad bonaerense de Morón, deslumbró con versiones acústicas de varios de sus temas incluidos en su última placa La vida era más corta, a las que sumó sonoridades latinoamericanas tanto desde los instrumentos – quena, charango, bombo legüero – como desde el juego tímbrico de la interpretación vocal.

Mate en mano, con su simpatía habitual y la frescura de su juventud, Milo J se plantó en el escritorio de NPR Music en EE. UU. con parte de su banda y una serie de imágenes representativas de la cultura argentina: un disco de Mercedes Sosa, el Martín Fierro, una lámina de Malvinas, entre otras.

La lista de temas que eligió para la sesión de 16 minutos del ciclo incluyó fragmentos de “Recordé”, “Cuestiones”, “Solifican12”, “Bajo de la Piel”, “Niño” y “Luciérnagas”.

Embed - Milo J: Tiny Desk Concert

Lo acompañaron:

  • En voces: Leonardo Gómez, Carolina Gómez, Eder Fructos, Martín Cardozo y Yamandú Cardozo, de Agarrate Catalina.
  • Dirección, charango: Lautaro Fernández.
  • Guitarra: Danel Moreno.
  • Teclado y melódica: Santiago Alvarado.
  • Violín, flauta, quena y coros: Tamara Meschller.
  • Percusión: Martin Beckerman.

Para disfrutar de las versiones enchufadas y urbanas de los temas de Milo J:

Embed

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Triple femicidio de Florencio Varela: trasladan a "Pequeño J" desde Perú y será indagado por la Justicia

Mar del Plata: nuevo intento de lavarle la cara a emblemático edificio que quedó a medio construir

INTI: subgerentes, directores y jefes de Departamento rechazan los despidos masivos

Punta Alta: ocho años de prisión por abusar sexualmente de la hija de su pareja

Cuenta regresiva para el Mundial 2026: salió el álbum de figuritas y tiene una versión digital

Colegios privados: autorizan aumentos de hasta el 3,5% para mayo

Hallaron los restos del otro pescador que era buscado en el Río de la Plata

Oficializan el cronograma de pago de salarios para estatales bonaerenses

San Nicolás: estudiantes lanzan su "challenge" para frenar la violencia en redes

La Provincia prepara un asistente virtual para consultas y agilizar trámites

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Novedades sobre el gas.

Autorizan una suba de la tarifa de gas desde mayo para el AMBA y el interior

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Tony Janzen Valverde Victoriano, el narco peruano conocido como Pequeño J. 

Triple femicidio de Florencio Varela: trasladan a "Pequeño J" desde Perú y será indagado por la Justicia