De Morón al mundo: Milo J estrenó su sesión de Tiny Desk junto a Agarrate Catalina

Milo J presentó su sesión de Tiny Desk junto a parte e su banda y a integrantes de la murga uruguaya Agarrate Catalina.

El músico y compositor argentino Milo J, de solo 19 años , grabó su sesión del consagrado ciclo Tiny Desk Concert , junto a un grupo reducido de la murga uruguaya Agarrate Catalina .

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Milo, oriundo de la localidad bonaerense de Morón, deslumbró con versiones acústicas de varios de sus temas incluidos en su última placa La vida era más corta, a las que sumó sonoridades latinoamericanas tanto desde los instrumentos – quena, charango, bombo legüero – como desde el juego tímbrico de la interpretación vocal.

Mate en mano, con su simpatía habitual y la frescura de su juventud, Milo J se plantó en el escritorio de NPR Music en EE. UU. con parte de su banda y una serie de imágenes representativas de la cultura argentina: un disco de Mercedes Sosa, el Martín Fierro, una lámina de Malvinas, entre otras.

La lista de temas que eligió para la sesión de 16 minutos del ciclo incluyó fragmentos de “Recordé”, “Cuestiones”, “Solifican12”, “Bajo de la Piel”, “Niño” y “Luciérnagas”.

Embed - Milo J: Tiny Desk Concert

Lo acompañaron:

En voces: Leonardo Gómez, Carolina Gómez, Eder Fructos, Martín Cardozo y Yamandú Cardozo, de Agarrate Catalina.

Dirección, charango: Lautaro Fernández.

Guitarra: Danel Moreno.

Teclado y melódica: Santiago Alvarado.

Violín, flauta, quena y coros: Tamara Meschller.

Percusión: Martin Beckerman.

Para disfrutar de las versiones enchufadas y urbanas de los temas de Milo J:

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Fuente: Agencia DIB