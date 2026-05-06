Mayo trae homenajes a China, Japón, alfajores y el sandwich de miga más grande del mundo

La 3° China en Luján llega en mayo con cultura y gastronomía oriental.

Sábado 9, desde las 19, en Ortiz de Rosas y Horacio Cestino.

Cuenta DNI: todos los descuentos del mes de mayo y cuotas sin interés con la app

Sabroso fin de semana con cabalgatas, mondongo, alfajores, hongos y torta frita

En el marco del aniversario de la ciudad se presentarán La Repandilla, La Base, Candu Domínguez y G Sony. Paseo de artesanías y patio gastronómico. Entrada gratuita.

Sábado 9, de 14 a 19, en la Escuela de Arte de Berisso, avenida Montevideo y 11.

Con la participación de editoriales y publicaciones independientes en una jornada que convoca al encuentro con la lectura, la producción local y el mundo del libro. Presentación de "Sabrina Ameghino, Contra la corriente", escrito por los periodistas platenses Gastón Luppi y Pedro Garay.

Más información: www.instagram.com/feria_del_libro_de_berisso/

6º Fiesta Provincial de la Harina en Alberti

Fiesta de la Harina - Alberti - EDITADA

Domingo 10, a las 10, en el predio del ferrocarril, Ruta 5 KM 189.

Elaboración del sandwich de miga más grande del mundo con más tres metros de largo. Desfile criollo, música en vivo, patio gastronómico, paseo de emprendimientos. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/albertiturismo/

31º Varela Matsuri 2026 – Festival Japonés

Domingo 10, de 10:00 a 18:00, en la Asociación Japonesa de Florencio Varela, avenida Eva Perón 7215.

Gastronomía japonesa, cultura, arte, feria, emprendimientos y cosplay. Espectáculos en vivo con Rajio Taiso, el grupo Ryukyukoku Matsuri Daiko y sus tambores okinawenses, y Mumel. Bono contribución: $8.000, a beneficio del Jardín Municipal Nº 16 (barrio Don José). Menores de 10 años, personas con discapacidad y acompañantes y veteranos de Malvinas, gratis. Jubilados, 50% de descuento. En caso de lluvia se posterga para el domingo 17 de mayo.

Más información: www.instagram.com/varelamatsuri/

3° China en Luján 2026

Domingo 10, de 10 a 19, en el Parque Ameghino.

Danza del león y dragón, exhibiciones de artes marciales, música y bailes tradicionales y modernos, desfile de ropa Hanfu, gastronomía típica y paseo ferial con lo mejor de la cultura china. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/clubargentinodewushu/

4º Fiesta del Alfajor Un Encuentro con el Sabor en Lobos

Sábado 9, a las 14, y domingo 10, desde las 10, en el parque Ingeniero Hiriart.

Espectáculos en vivo, Demo de BMX, 2º concurso al mejor al alfajor, productores alfajoreros, elaboración de un alfajor gigante que será compartido entre el público presente. Feria de artesanías y emprendimientos locales. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismolobos -

Festival del Alfajor en Berisso

Sábado 9 y domingo 10, de 12 a 22, en el Gimnasio Municipal, calle 9 y 169.

Productores de alfajores, miel, mermeladas y chocolates de producción local. Degustaciones, masterclass y competencias. Sector gastronómico y patio de juegos. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipiodeberisso/

1° Fiesta del Alfajor Serrano en Villa Ventana, partido de Tornquist

FIESTA DEL ALFAJOR SERRANO - EDITADA

Sábado 9 y domingo 10, desde las 10:00, en la Plaza de Villa Ventana.

Exposición y venta de alfajores artesanales, música en vivo, espectáculos de humor. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/sierrasdelaventana.com.ar/ -

Cabalgata Criolla 2026 en Capitán Sarmiento

Sábado 9, a las 10:30, desde el Museo de la Estación.

Cabalgata desde el museo hacia la escuela del paraje La Colorada con destino final a la pulpería El Pobre Gaucho. Cierre con prueba de riendas y peña folclórica. Servicio de cantina.

Más información: www.instagram.com/culturacapitansarmiento/

Capitán Sarmiento - cabalgata Criolla - editada

Fiesta de Entabladas y Tropillas en San Antonio de Areco

Sábado 9, a las 9, y domingo 10, a las 11, en el Parque Criollo y Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes.

Sábado, pialada de terneros puertas afuera por equipos, presentación y jura de tropillas entabladas, jineteada con gurupa surera y carrera de potros. Domingo, presentación de las tropillas ganadoras y entrevero, encierro y suelta de la totalidad de las tropillas, gran contrapunto con bastos y encimeras con más de cuarenta jinetes invitados. Premios en efectivo. Espectáculos folclóricos. Entrada arancelada.

Más información: www.instagram.com/municipioareco/

16º Encuentro de Payadores Ramón Evaristo Agustini en Monte

Sábado 9, a las 20, en el Centro Cultural Enrique Uzal, Petracchi 646.

Noche de poesía y música en vivo con la presentación de los payadores Lazaro Moreno, Emanuel Gabotto, Juan Cruz Olie, y David Tokar. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/culturamonte/

Rodríguez Friki en General Rodríguez

Sábado 9, de 10 a 20, en el predio de la estación cultural, avenida 25 de Mayo e intendente Manny.

Animé, manga, cosplay y música. Espectáculos en vivo, karaoke, k-pop, concurso de cosplay, certamen de dibujo, adivina la canción y feria de emprendedores. Día de Goku, 9/5. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipalidadgr/

Expo Fan Cultura Pop en Avellaneda

Sábado 9 y domingo 10, de 12 a 20 en La Estación Centro Municipal de Exposiciones, Güemes 700.

Evento del animé, el manga, el cómic y la cultura pop en la región. Espectáculos en vivo, concurso de cosplay, talleres, patio gastronómico y stands. Entrada gratuita.

Más información: https://expofan.com.ar/ - www.instagram.com/avellanedaexpofan/

Fiesta de la Kerb - 148° Aniversario de Colonia Nievas, en Olavarría

Domingo 10, a partir de las 13, en la plaza Juan José Naviliat frente a la Capilla San Miguel.

A las 13:00, apertura de los puestos de comida; 14:30, acto protocolar, y desde las 15:45, espectáculos musicales. Paseo de artesanías y food trucks. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/olavarriamunicipio/

Kreppelfest (3) olavarria - EDITADA

Festival de Breve Teatro en Pinamar

Viernes 8 y sábado 9, desde las 18; domingo 10, a las 17, en el Teatro de la Torre.

Formato teatral de piezas breves, de entre quince y veinte minutos, que combinan intensidad emocional, espacios reducidos y cercanía extrema, conectando con nuevos públicos a través de narrativas directas. Entrada a la gorra.

Más información: www.instagram.com/breveteatropinamar/

Duatlón Rural Los Tres Pueblos en Vivoratá, partido de Mar Chiquita

Fecha, hora y lugar: Domingo 10, a las 08:30, en el Polideportivo Municipal, Ruta 2, mano a Mar del Plata.

Primera fecha del Campeonato en distancias de 4 kilómetros en run, 20 en MTB y 4 más en run. Individual o en parejas. Inscripción arancelada en el siguiente link: ww.kmitodoapulmon.com.ar/p/1-duatlon-rural-vivorata-26abril2026.html

Rural Bike 6 Ciudades en Pellegrini

Domingo 10, a las 8:30, en el Complejo Polideportivo.

Primera fecha del circuito Seis Ciudades con recorridos desafiantes en entornos naturales. Inscripción arancelada.

Más información: www.deportesydesafios.com.ar/

Campeonato de Cross Country Tandil 2026

Domingo 10, a las 10, en la pista del Polideportivo Municipal.

Categorías: U10, U12, U14, U16, U18, U20, mayores y másters. Distancias: 600 a 8000 metros. Inscripción arancelada.

Más información: www.instagram.com/p/DVPBbszAKDg/

Expo Feria en Ministro Rivadavia, Almirante Brown

Sábado 9 y domingo 10, de 10 a 18, en la Granja Educativa Municipal, Juan B. Justo nº 1.000.

Productores locales, cooperativas florícolas, circuito de viveros y distintas ferias del municipio. Amplia oferta gastronómica y espectáculos culturales. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/granjamunicipalbrown/

Feria de Pavón, partido de General Lavalle

Domingo 10, de 10 a 17:30, en Galo de Lavalle y Cámpora.

Artesanías, productos regionales, gastronomía casera, música en vivo y juegos recreativos. Gastronomía casera: sopa paraguaya, pizzas, mermeladas, conservas y condimentos. Entrada gratuita.

Más información: www.facebook.com/PrensaGralLavalle

Fuente: Agencia DIB