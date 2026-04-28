Christian Gribaudo presentó "Democracia Algorítmica",  su libro sobre Inteligencia Artificial

El secretario administrativo de la Legislatura porteña, Christian Gribaudo - autor junto a Federico Cerri Martínez, vicerrector de la Universidad del Este-, presentó “Democracia Algorítmica”, una obra donde analiza la Inteligencia Artificial. El evento tuvo lugar en la 50ª Feria del Libro.

“Esta obra tiene que ver con lo que hoy llamamos Inteligencia Artificial, los algoritmos, las plataformas y la lógica de los datos, que comenzaron a transformar la política”, destacó Gribaudo, licenciado en Ciencias Políticas. También puntualizó que la IA aparece como “una estructura de poder” que empieza a incidir en “qué vemos, qué consumimos, qué creemos, a qué le tememos, con quiénes interactuamos y cómo tomamos decisiones”.

En la Sala Domingo Faustino Sarmiento de la Feria estuvieron, entre otros, el subsecretario de Inversiones de CABA, Augusto Ardiles; el analista político y director del Centro RA, Luis Tonelli -a cargo de la presentación-; el presidente de la Feria del Libro, Christian Rainoine; los legisladores Edgardo Alifraco, Aldana Cruccita, Pablo Donati, Francisco Loupias, Sandra Rey, Sergio Siciliano, Gimena Villafruela, Patricia Glize, Matías López, Emmanuel Ferrario, Waldo Wolff, Silvia Lospennato y Guadalupe Tagliaferri.

La IA en el centro del debate

"Hoy estamos viendo cómo se acelera el debate sobre la Inteligencia Artificial desde la visión tecnócrata", analizó Gribaudo. Luego, ante la sorpresa del público, presentó un perro robot, que paseó entre el público.

Gribaudo, quien también fue diputado nacional y provincial, puntualizó que la IA actualmente está redefiniendo la política en tres de sus dimensiones centrales, que son “la forma en que se construye el poder, la manera en que circula la información y el modo en que se toman las decisiones”.

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En materia de política pública, Gribaudo recordó que dicha tecnología ya interviene en sistemas de scoring, vigilancia, acreditaciones crediticias, reconocimiento facial, justicia predictiva, diseño de políticas e incluso en la salud pública. “No solo cambia las herramientas, sino que modifica las reglas del juego, quién influye, cómo se construye la legitimidad, cómo se produce la verdad pública y cómo se distribuye el poder”, enfatizó.

Por último, Gribaudo expuso la necesidad de regular la IA dentro de un marco democrático, inteligente, flexible y anticipatoria a los desafíos de la propia inteligencia artificial. “Regularla es posible y debe situarse en un término intermedio: ni prohibitivo ni de libre albedrío, sino con marcos de responsabilidad ciudadana, empresarial y política, para que los derechos de los ciudadanos no sean vulnerados”.

Fuente: Agencia DIB