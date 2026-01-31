A un mes y medio de los Premios Oscar, dónde ver las películas nominadas

La 98ª edición de los Premios Oscar -el 15 de marzo de 2026- ya no funciona como un horizonte abstracto sino como una presencia concreta en la cartelera argentina. Y los amantes de películas quieren estar al tanto de todos los detalles de las 23 categorías que compiten.

Mientras Netflix puja por avanzar sobre históricos sellos productores de cine y del streaming a demanda, varias de las películas en carrera están disponibles tanto en salas como en plataformas . Esa convivencia vuelve palpable la temporada de premios: el público puede acceder de primera mano a los títulos más celebrados, discutidos y polémicos del año, sin esperar el veredicto final de la ceremonia en el Dolby Theatre Hollywood , que conducirá el incisivo Conan O’Brien.

Lidera con comodidad con 16 nominaciones. Dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Michael B. Jordan en un doble rol, la película llega con un fuerte respaldo industrial y una recepción crítica favorable en todo el mundo.

Se mantiene tanto en cines como en streaming y tuvo una recaudación sólida desde su estreno, aunque su récord de nominaciones parece dialogar menos con su audacia formal que con la persistente autoimposición de Hollywood de exhibir un compromiso visible con la representación racial, decisión administrada casi como política de Estado, y que el oficialismo actual en aquel país podría calificar de woke.

Embed - "Pecadores". Trailer #2. Oficial Warner Bros. Pictures (HD/SUB)

“Una batalla tras otra” (HBO Max)

Con 13 nominaciones. Dirigida por Paul Thomas Anderson, figura central del cine estadounidense contemporáneo. Con Leonardo DiCaprio, Regina Hall y Sean Penn en los papeles principales, es la que concentra mayores expectativas entre críticos y apostadores. Anderson, habitual presencia en los Oscar con más prestigio que estatuillas (qué te podría hacer su primer Oscar como película y como director), vuelve a apostar por un cine denso, de gran control formal, que en este caso encontró además un desempeño comercial inusualmente alto para una propuesta adulta, impulsado por el peso de su elenco.

Embed - Una batalla tras otra | Tráiler Oficial Subtitulado

“Marty Supremo” (Amazon Prime).

Con 9 nominaciones dirigida por Josh Safdie, con Timothée Chalamet como figura excluyente, la de un jugador de ping pong que entrega voluntariamente su vida defendiendo ideales o fe, que también acredita 11 candidaturas a los premios británicos al cine (BAFTA, a entregarse el 22 de febrero). El actor sostiene el film con una actuación intensa y desbordada, que funciona como su principal carta ante la Academia. La película sigue en cartel con buena taquilla y se apoya tanto en el magnetismo de su protagonista como en el prestigio previo de su director dentro del cine independiente estadounidense, aunque el entusiasmo crítico no fue unánime.

Embed - Marty Supreme | Trailer Español Subtitulado (2025)

“Frankenstein” (Netflix)

Con 9 nominaciones, una nueva versión del clásico dirigida por Guillermo del Toro, con Oscar Isaac y Mia Goth al frente del reparto. El film se apoya en el imaginario visual y la sensibilidad gótica que Del Toro viene desarrollando desde hace décadas, con antecedentes premiados en festivales y en los propios Oscar. Aquí, algunos pasajes de notable potencia estética sostienen un recorrido irregular, donde la ambición industrial convive con el impulso autoral sin terminar de integrarse del todo.

Embed - Frankenstein - Trailer final subtitulado en español

“Hamnet”

Con 8 nominaciones, dirigida por la cineasta china Chloé Zhao y protagonizada por Jessie Buckley y Paul Mescal, que se estrenará primero en salas el próximo jueves 5 y luego llegará a Prime Video, un encuadre personal de un supuesto hecho ocurrido en la vida privada de Shakespeare, de tono íntimo y respaldada por la trayectoria de una directora ya consagrada por la Academia con “Nomadland”.

Embed - Hamnet | Trailer Español Subtitulado (2025) › Steven Spielberg

“Valor sentimental”

Con 9 nominaciones. El drama noruego se ve en salas y por Prime Video, de Joachim Trier, con Stellan Skarsgard y. Renate Reinsve como figura central, consolida su recorrido tras haber sido reconocida en el circuito europeo y mantiene un paso firme por salas.

Embed - Valor sentimental, de Joachim Trier | Tráiler VOSE | Estreno en cines el 5 de diciembre de 2025

“F1: la película” (Apple TV)

Con 4 nominaciones. Dirigida por Joseph Kosinski y protagonizada por Brad Pitt, una superproducción diseñada para el espectáculo que tuvo una taquilla internacional robusta desde su estreno.

Embed - F1 | Teaser Oficial | Subtitulado

“Sueños de trenes” (Netflix)

Con 4 nominaciones. De Clint Bentley, es un relato contemplativo, en el estilo de Terrence Malick, que encontró en el streaming su principal vía de circulación.

Embed - Sueños de trenes | Tráiler oficial | Netflix

“Elio” (Disney+)

Dirigida por Madeline Sharafian y Domee Shi y producida por Pixar, es la candidata más fuerte en el rubro animación, con una llegada amplía al público familiar y el respaldo histórico de un estudio recurrentemente premiado.

Embed - Elio | Tráiler Oficial | Subtitulado

”Zootopia 2” (Disney+)

Dirigida por Jared Bush y Byron Howard, secuela de un éxito global que volvió a funcionar como fenómeno comercial -1.700 millones de dólares solo en enero- y como fábula social no obstante de consumo masivo. Compite con “Elio”.

Embed - Zootopia 2 | Tráiler Oficial | Doblado

Películas candidatas del resto del mundo

El bloque de producciones internacionales confirma un año particularmente áspero, en que las historias de encuentros y desencuentros tienen un contexto en su mayoría de violencia y política.

“Sirat” (en salas)

Del gallego Oliver Laxe, protagonizada por Sergi López, emerge como la candidata más potente del conjunto. La película fue distinguida en el circuito europeo, con premios en Cannes (el del Jurado de la Sección Oficial ex aequo) y reconocimientos de la crítica especializada, que consolida una pequeña filmografía hasta ahora marcada por el riesgo formal y la radicalidad temática. Un padre con su hijo pequeño busca a su otra hija en el desierto de Marruecos pero lo único que encontrará es un mundo roto que ignoraba.

Embed - SIRAT Trance en el Desierto / Trailer Oficial / Castellano

“The Voice of Hind Rajab”

Dirigida por la tunecina Kaouther Ben Hania, con intérpretes no profesionales, aborda con una crudeza difícil de esquivar el destino de una niña palestina atrapada en la lógica bélica del conflicto en Gaza a la que algunos buscan y otros disfrazados de justos exterminan. Fue premiada en festivales europeos (el Gran Premio del Jurado en el Festival de Venecia por ejemplo) y recibió distinciones vinculadas al cine político y de derechos humanos, además de exhibirse (hasta ahora solo allí) en el Festival de Mar del Plata.

Embed - La voz de Hind - Trailer subtitulado en español

“El agente secreto”

Es la única representante latinoamericana del bloque. Del brasileño Kléber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura, que por ese trabajo logra una segunda candidatura al Oscar como actor. Ambientada en el Brasil de la última dictadura militar. Un hombre regresa del exterior a Recife tratando de olvidar su pasado y en busca de encontrar y proteger a su hijo, sin embargo termina acorralado en un mundo que es como menos hostil. La película, que fue reconocida en festivales europeos y en certámenes iberoamericanos, llegará a salas argentinas el 26 de febrero seguramente con un fuerte respaldo crítico, antes de su pase a plataformas.

Embed - El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho | Tráiler VOSE | En cines el 20 de febrero de 2026

“Un simple accidente” (en salas)

Del iraní Jafar Panahi, todavía en cartel, con Vahid Mobasseri y Maryam Afshari en los roles centrales. Premiada en festivales europeos por su dirección y su guión (la Palma de Oro en Cannes, por ejemplo), la película vuelve a trabajar sobre la memoria de la persecución política y la imposibilidad de una reparación justa para quienes sufrieron encierro y torturas.

Embed - Un simple accidente - Trailer subtitulado en español

En todos los casos, la violencia política y física, el desarraigo y la infancia expuesta a violencia en estado puro, funcionan menos como alegoría que como herida abierta. La excepción al contexto sociopolítico, a fin de cuentas necesaria, es “Valor sentimental” que, sin abandonar la gravedad ni el rigor en su forma narrativa, en especial en cuanto al uso del lenguaje cinematográfico, desplaza el foco hacia el drama familiar de un reencuentro y la búsqueda de redención de un padre frente a sus hijas, que seguramente por esta misma singularidad también compite en el rubro guion.

Fuente: Agencia DIB