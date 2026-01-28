Estrenos de cine y series rumbo al Oscar, Melania Trump y muchas cirugías estéticas

Con la firma de los cineastas vascos José Mari Goenaga y Aitor Arregi (en estreno directo a la plataforma), sigue a Vicente, un gran trabajo de José Ramón Soroiz, ganador esta semana del premio Feroz, que interpreta a un septuagenario que, tras vivir durante décadas su sexualidad con libertad en Maspalomas, al sur de Gran Canarias, se ve obligado a regresar a San Sebastián para ingresar a una residencia para adultos mayores. Ese vuelta forzada lo enfrenta no solo a un entorno menos tolerante, sino también a la necesidad de replegar una identidad que creía definitivamente asumida, convirtiendo el relato en una reflexión sutil sobre la vejez, la memoria y el precio íntimo de las libertades conquistadas

Lejos del melodrama , la película construye un clima contenido y profundamente humano, donde el conflicto no se expresa en grandes gestos sino en silencios, miradas y renuncias cotidianas: observa con delicadeza cómo el paso del tiempo puede erosionar incluso las certezas más firmes, y cómo la dignidad personal se vuelve, en la última etapa de la vida, un acto de resistencia íntima.

"Bauhaus: una nueva era"

("Bauhaus: A New Era", Alemania/2019) Flow-Filmin

Dirigida por Lars Kraume, reconstruye el nacimiento de la mítica escuela alemana en el convulsionado escenario de la pos Primera Guerra Mundial. Los seis episodios siguen el proyecto visionario del diseñador y arquitecto Walter Gropius, encarnado por August Diehl, decidido a fundar una institución que rompa con el reglado academicismo, precisamente en arte, diseño y arquitectura, mientras puja con presiones políticas, carencias económicas y disputas ideológicas internas.

En ese cruce emerge Lotte Brendel (Anna Maria Mühe), joven artista atravesada por las tensiones de género de la época, y Johannes Itten (Sven Schelker), figura clave y polémica, cuyo misticismo y transgresión empujan —y a la vez resquebrajan— el espíritu Bauhaus.

La serie no se limita a ilustrar un momento histórico: lo dramatiza como una batalla entre el deseo de futuro y el peso del pasado. Kraume filma las ideas como si fueran materia inflamable, y convierte debates estéticos en conflictos vitales, donde crear es también resistir. Con una puesta sobria, actuaciones intensas y un pulso narrativo que evita el didactismo, revive una pregunta que aún resuena: ¿cuánto puede cambiar el mundo una forma nueva de mirar? La Bauhaus aparece entonces no como un estilo, sino como un riesgo asumido hasta las últimas consecuencias.

En síntesis: Visión, conflicto, modernidad.

"Belleza perfecta"

("Beauty", EE.UU./2025) Serie Disney+

Un procedimiento médico revolucionario promete eliminar imperfecciones y convertir la belleza en un estado alcanzable, estable y universal. Lo que comienza como un avance casi milagroso se expande rápidamente como fenómeno social, instalando un nuevo estándar estético que modifica relaciones, deseos y jerarquías.

A medida que el tratamiento se populariza, también lo hacen sus efectos colaterales: una transformación física que ya no distingue entre elección y condena, y que expone el costo oculto de convertir el cuerpo en campo de experimentación.

Desarrollada por Ryan Murphy, la propuesta en entregas se emparenta de manera directa con La sustancia al explorar la belleza como mutación y como trampa: una mejora que exige algo a cambio y que, tarde o temprano, reclama su deuda. Pero donde aquella apostaba al impacto frontal y al exceso corporal, aquí el enfoque es más sistémico, casi clínico.

Evan Peters y Ashton Kutcher encarnan figuras atravesadas por un mundo que vende perfección como salvación mientras naturaliza la deformación como daño colateral.

La serie -en 11 episodios-, también con Rebecca Hall, no necesita subrayar su discurso: alcanza con observar cómo el ideal estético se vuelve política, mercado y religión. El verdadero horror no está en la transformación física, sino en la facilidad con la que la sociedad acepta pagar ese precio con tal de ser mirada.

En síntesis: Belleza, mutación, control.

Estrenos en cines

"Sirat. Trance en el desierto"

("Sirat", España/2025)

La pregunta está servida: qué tanto de metáfora, road movie o trágico viaje iniciático propone está historia?

El relato comienza con un viaje, quizás a ninguna parte, físico y espiritual al mismo tiempo, a través de paisajes tan ásperos como hipnóticos donde un padre común y corriente con su hijo pequeño, se internan en el desierto marroquí siguiendo la ruta de un gran fiesta rave donde se supone encontrará a su otra hija adolescente desaparecida hace meses, una búsqueda que no promete respuestas sino revelaciones. Cine en estado puro.

El término Sirat, de origen en árabe, alude en su sentido más literal a una senda o trayecto, pero dentro de la cosmovisión islámica adquiere una dimensión mucho más profunda: es el puente casi invisible que cada alma debe atravesar en el Juicio Final, suspendido sobre el Infierno como última prueba antes de alcanzar el Paraíso. Más que un lugar, es un pasaje simbólico, una frontera extrema donde se pone en juego la fe y donde la existencia queda suspendida entre la condena y la redención, entre la caída y la promesa de salvación.

Al comenzar la proyección, el joven director Oliver Laxe aclara que ese puente "es más estrecho que una hebra de cabello y más afilado que una espada".

La película avanza como una experiencia sensorial, en la que el desplazamiento importa más que el destino y cada paso parece poner a prueba la fe, el cuerpo y la idea misma de comunidad. No hay épica clásica: hay tránsito, desgaste y una búsqueda que se vuelve íntima aun cuando se recorre en grupo.

Con protagonismo de Sergi López junto a un excelente grupo cada uno muy definido, confirma un filo propio dentro del cine de contemplación radical, austero y profundamente físico, con una puesta en escena -y sonora- que convierte a sus personajes y al paisaje en un estado emocional.

"Sirat" fue laureada en el Festival de Cannes, donde obtuvo el Premio del Jurado (ex aequo) en Cannes, consolidando el prestigio internacional de su autor. Además, es candidata a premios Oscar a Mejor Película Internacional y Sonido (que sin duda los merece), lo que amplifica su difusión y discusión crítica más allá del circuito festivalero.

Laxe vuelve a demostrar que su cine no busca agradar sino transformar al espectador, obligándolo a habitar el tiempo y la incomodidad como parte del relato. El remate es simbólico pero claro y casi místico: no se sale indemne de Sirat, porque esta historia no se la mira, se la atraviesa. Muy cruel, pero para ver si o si.

En síntesis: Trance, desierto, revelación

"¡Ayuda!"

("Send Help", EE.UU./2026)

Tras un accidente aéreo que los deja aislados en una isla desierta, el relato se concentra en la convivencia forzada entre una empleada metódica y silenciosa y su jefe, un hombre insoportable acostumbrado a mandar incluso cuando el contexto ya no lo respalda.

La supervivencia se construye a partir de rutinas mínimas, decisiones prácticas y una tensión latente que no tarda en aflorar: quién sabe qué, quién decide y quién obedece cuando ya no existen jerarquías formales ni testigos. La narración, un cóctel entre "Misery' y "Náufrago", avanza con pocos elementos, apoyándose en el desgaste físico, el hambre y la memoria de un vínculo laboral atravesado por el abuso de poder.

En ese terreno reducido se percibe con claridad la mirada de Sam Raimi, que abandona el exceso visual para trabajar la incomodidad, el suspenso psicológico y una progresiva inversión de roles. Rachel McAdams compone un personaje que crece a partir de la observación y la inteligencia práctica, mientras Dylan O’Brien encarna con eficacia a una figura que se resiste a perder una autoridad que ya no sirve para nada.

Sin subrayados evidentes, la película deja asomar una lectura crítica sobre el poder masculino (machismo), el liderazgo impuesto y la fragilidad de las jerarquías cuando se las despoja de su contexto. Raimi sugiere más de lo que explica y, en esa contención, encuentra su mayor fuerza, aunque no todos los pasajes logren la misma intensidad.

En síntesis: Poder, supervivencia, reversión.

"Alerta Extinción"

("Cold Storage", EE.UU./2026)

Un thriller de ciencia ficción que mezcla encierro, amenaza biológica y un humor seco, sostenido por un relato que avanza con eficacia dentro de un espacio limitado. La tensión se construye por acumulación y clima antes que por sobresaltos, y el film encuentra su identidad en un tono que oscila entre el terror contenido y una ironía entrelíneas, evitando la solemnidad y apostando a la incomodidad minuto a minuto.

Dirigida por Jonny Campbell, la película se apoya en el trabajo de Joe Keery como eje emocional del relato, acompañado por la presencia de Liam Neeson, que aporta gravedad y experiencia en un rol secundario pero significativo, funcionando como anclaje narrativo y simbólico. La puesta en escena es sobria y funcional, el espacio cerrado está bien explotado y la amenaza nunca se vuelve abstracta. Sin pretensiones grandilocuentes, el film se afirma como una pieza de género compacta, consciente de sus límites y eficaz en su objetivo.

En síntesis: Claustrofóbica, ácida, eficiente.

"Melania"

(EE.UU./2026) Desde el 30/01

El documental se aproxima a Melania Trump en los 20 días previos a su regreso al centro del poder con su marido Donald Trump, registrando reuniones, desplazamientos y escenas de preparación que la muestran lejos del gesto público y más cerca de una figura en constante control de sí misma.

Sin énfasis biográfico ni reconstrucción clásica, el film observa cómo se articula una presencia que siempre parece calculada, construida a partir del silencio, la distancia y una noción muy precisa del papel que ocupa. Su estreno en pocas salas precede a su paso casi inmediato al streaming.

En síntesis: Control, imagen, poder.

"Los músicos"

("Les Musiciens", Francia/2025)

La película de Valeria Donzelli parte de un objetivo tan simple como exigente: reunir a un grupo de intérpretes de excelencia para un concierto irrepetible. En el centro está una mujer que intenta ordenar voluntades ajenas, talentos brillantes y personalidades difíciles, mientras la música funciona menos como refugio que como campo de tensión.

El relato observa ese proceso con una mirada atenta a los gestos mínimos, dejando entrever que la verdadera dificultad no está en tocar bien, sino en tocar juntos.

Sin subrayados ni golpes bajos, propone una reflexión delicada sobre la creación colectiva, los egos que la amenazan y la fragilidad del acuerdo humano que toda obra artística necesita para existir. La armonía aparece así como una conquista precaria, siempre al borde del desacuerdo.

En síntesis: Creación, fricción, escucha.

"El Gran Premio: A toda velocidad"

("Grand Prix of Europe", Alemania-Gran Bretaña/2025)

Con una vocación clara por el espíritu de superación y la aventura clásica presenta a Edda, una joven ratoncita decidida a romper moldes en un mundo que parece no haber sido pensado para ella: el del automovilismo. Cuando se acerca el mítico Gran Premio de Europa, la protagonista ve en esa competencia no solo la posibilidad de cumplir su sueño de correr autos, sino también de conocer a su ídolo y, sobre todo, de ayudar a su familia a asegurar un futuro mejor.

Dirigida por Waldemar Fast, la película apuesta a una animación colorida y dinámica, Coproducida entre Reino Unido y Alemania, dialoga con la tradición del cine familiar europeo, combinando humor, mucha acción vertiginosa y una mirada inspiradora sobre la perseverancia, sin perder de vista el espectáculo visual propio de las grandes carreras.

En síntesis: Inspiradora, dinámica, familiar.

"Corazones jóvenes"

("Young Hearts", Belgica-Paises Bajos/2025)

La historia sigue a Elias, un adolescente cuya rutina se ve alterada por la llegada de Alexander, un nuevo vecino que despierta en él una emoción inesperada y difícil de procesar. Lo que comienza como una atracción difusa se transforma en la vivencia intensa del primer amor, atravesada por la confusión, el deseo y el miedo a decir en voz alta lo que todavía no entiende del todo.

En ese recorrido íntimo, las voces de su entorno cercano —familia y amigos— introducen dudas que obligan a Elias a enfrentarse consigo mismo.

Dirigida por Anthony Schatteman, la propuesta adopta una mirada sin sobresaltos apoyada en actuaciones contenidas clave para una narración que privilegia los silencios y las miradas. Lou Goossens y Marius De Saeger sostienen el centro emocional del relato, mientras Geert Van Rampelberg aporta un contrapeso adulto que acompaña sin invadir. El guion observa el despertar afectivo con respeto y cercanía, evitando el énfasis discursivo y concentrándose en la experiencia emocional del protagonista.

En síntesis: Primer amor, identidad, intimidad.

"Comunión de sangre"

("Kommounion", Luxenburgo-Belgica/2025)

Elaine es una madre soltera que comienza a alarmarse por los estallidos de violencia de su hijo, un comportamiento que parece no tener una explicación clara. En busca de respuestas, decide viajar con él a una pequeña ciudad de Luxemburgo para reencontrarse con la familia del padre fallecido. Allí, lo que parecía un refugio se revela como un entorno cargado de secretos, rituales y una herencia inquietante que amenaza con marcar su destino.

Dirigida por Jacques Molitor, construye su clima desde una progresión lenta y opresiva, apoyada en un entorno rural que funciona como extensión del conflicto psicológico. Louise Manteau sostiene el relato desde una composición tensa y vulnerable, acompañada por Victor Dieu en un papel clave para el desarrollo del conflicto, mientras Marja-Leena Junker aporta una presencia adulta perturbadora. El relato se mueve entre el drama familiar y el terror, poniendo el foco en el miedo materno ante una herencia que no se puede ignorar.

En síntesis: Herencia, violencia, fatalidad.

El personaje de la semana

La singular personalidad de Oliver Laxe, el padre de "Sirat"

Oliver Laxe rs Oliver Laxe, el joven director francés afincado en Galicia.

Oliver Laxe pertenece a esa generación de cineastas que construyó su identidad lejos de los caminos más previsibles. Nacido en París en 1982, pero finalmente gallego que ahora vive en Vilela, Navia de Suarna en Lugo (Galicia), hijo de encargados de edificios, formado entre tradiciones culturales diversas y con una temprana curiosidad por la narración visual, Laxe se destacó desde el inicio por una mirada personal, atenta al clima, a los silencios y a los personajes atravesados por tensiones íntimas y sociales.

Sus primeros años estuvieron marcados por estudios de cine y humanidades, una combinación que se percibe con claridad en la densidad emocional y conceptual de su obra.

Tras una serie de cortos y largometrajes iniciales, que circularon por festivales, Laxe dio el salto al largometraje con propuestas como "Todos vosotros sois capitanes" (2010), "Mimosas" (2016) y "O que arde" (2019), que llamaron la atención principalmente en Cannes por su rigor formal y su apuesta por relatos incómodos, siempre lejos del efectismo.

Su filmografía se caracteriza por un uso preciso del encuadre, una dirección de actores contenida y una narrativa que privilegia los procesos internos por sobre la acción evidente. Cada película parece dialogar con la anterior, consolidando un universo reconocible, donde el conflicto humano es el verdadero motor del relato.

Sirat 2 rs "Sirat", ¿rumbo al Oscar?

El punto de mayor visibilidad internacional llegó con "Sirat", título que lo proyectó definitivamente como triunfador en su amado Cannes y obtuvo dos candidaturas al Oscar, confirmando que su cine podía trascender fronteras sin perder identidad como autor. Sin necesidad de subrayados ni concesiones, Laxe logró que su estilo encontrara resonancia en un público más amplio, algo poco habitual en autores tan fieles a su propia voz.

El reconocimiento no alteró su perfil: sigue siendo un director más interesado en el contenido que en el ruido que lo rodea. Es de los que aseguran, convencido que "...todo está tan mal que hay quienes piensan que se puede lograr la paz con más guerra". "No me entra en la cabeza pagar impuestos para financiar más armas para la guerra", confesó recientemente.

El recorrido, igual que el desenlace de "Sirat" (y esto no es spoiler), permite entender que no hay un camino correcto para las cosas en un mundo como en el que estamos viviendo y sobrevivir es una simple circunstancia o casualidad, quizás el no estar conscientes en qué estamos siempre al filo del abismo. "Todos hace rato que estamos rotos pero a diferencia de los ravers no mostramos las heridas, ellos sí y la bailan y las celebran al hacerlo", asegura.

Su última obra, simplemente maestra, forma parte de un contexto histórico, el principio de un viaje de vuelta (porque siempre estamos de vuelta), reafirmando una personalidad de autor singular, sólida y fácilmente identificable dentro del cine contemporáneo.

La pregunta es: ¿ganará el Oscar?

Fuente: Agencia DIB