Plusmar se hace cargo del servicio de TALP con varios destinos del noroeste bonaerense

Un colectivo de la empresa Plusmar.

La empresa Plusmar comenzará a operar formalmente a partir de este viernes 20 de febrero en el corredor que durante 60 años perteneció a Transporte Automotor La Plata (TALP). El cambio se da luego que Unión Platense tomara la decisión de abandonar el recorrido que une La Plata con varios destinos del noroeste provincial.

La nueva empresa se hará cargo del habitual recorrido que prestaba TALP y según se trascendió, brindará tres servicios diarios con unidades nuevas. La transición, se informó, busca modernizar un servicio que, hasta el momento, solo ofrecía la opción de “semicama”. Con la llegada de Plusmar, se incorporarán unidades de última generación que incluyen opciones de cama ejecutivo.

Según indicaron desde la nueva administración, aunque la calidad de los coches será superior, en principio los precios de los pasajes se mantendrán inicialmente bajo las tarifas vigentes.

Desde hace seis décadas, TALP unía La Plata con ciudades como Junín, Chivilcoy, Chacabuco, Mercedes, Suipacha y Lincoln. Mientras que ahora Plusmar llegará hasta General Villegas, pasando por Lincoln, General Pinto y Florentino Ameghino.

