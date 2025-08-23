domingo 24 de agosto de 2025
23 de agosto de 2025 - 20:16

Veinte años de cepo: la UBA muestra el mapa oculto que achicó a la Argentina

Un informe de la UBA reveló que la Argentina perdió peso en la inversión extranjera global y regional. El cepo generó flujos artificiales y redujo su atractivo.

El cepo cambiario condicionó durante dos décadas el ingreso y la salida de divisas, afectando la llegada de capitales extranjeros al país

El cepo cambiario condicionó durante dos décadas el ingreso y la salida de divisas, afectando la llegada de capitales extranjeros al país

La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA difundió un estudio que describe un retroceso sostenido del país en inversión extranjera directa (IED) y en la actividad de multinacionales de Estados Unidos y Europa. El trabajo, elaborado por el economista Andrés López, investigador del IIEP, advierte: “Como resultado de esta tendencia, al presente el peso del país en la inversión extranjera directa global, así como en la actividad de las empresas multinacionales, es incluso menor al que la Argentina tiene en el PBI y la población global”.

Leé Además
Una serie de billetes de mil pesos argentinos. (Xinhua)

Plazo fijo para arriba: cuánto pagan los principales bancos del país
Kicillof con Espinoza, Magario y Mariano Cascallares, en La Matanza. 

Kicillof lanza medidas para bajar la tasa a PyMES y se muestra como la contracara de la dupla Milei-Caputo

El análisis compara tres cortes —1999-2000, 2009-2011 y 2020-2022— y concluye que la Argentina perdió atractivo inversor. En palabras del autor, “si se analizan las variables de ventas, valor agregado, empleo, inversiones y activos (…) se desprende que nuestro país ha perdido atractivo para las inversiones extranjeras”. La señal también aparece en el mapa regional: el país cedió participación dentro de América del Sur y de América Latina y el Caribe.

La balanza de pagos expone la anatomía del fenómeno. Desde 2006, los flujos de IED mostraron picos en 2012 y 2023, y mínimos en 2009 y 2016. Según López, “estas fluctuaciones están íntimamente ligadas a la introducción de regulaciones cambiarias (genéricamente conocidas como ‘cepo’), que afectaron en distintos momentos del tiempo el acceso a divisas por parte de las multinacionales”. El estudio remarca que el salto de 2022-2023 respondió, en gran parte, al endeudamiento de filiales con sus casas matrices para cubrir importaciones ante un mercado de cambios restringido.

La foto global refuerza el diagnóstico. Con base en datos de UNCTAD, la participación promedio de la Argentina en la IED mundial fue 1,71% en los ’90; cayó a 0,48% en la década siguiente; subió a 0,6% en 2010 y volvió luego a niveles de los 2000. En términos de escala, el peso actual luce bajo frente a la población mundial (0,56%) y al PBI global en paridad de poder adquisitivo (0,7%).

El espejo de las casas matrices confirma la pérdida de terreno. Con estadísticas del BEA para firmas de Estados Unidos y de la base AMNE de la OCDE para europeas, el trabajo muestra caídas de participación de la Argentina en ventas, valor agregado, empleo, inversiones y activos entre los períodos comparados. Resulta llamativa la baja exposición en activos de las EMN estadounidenses: apenas 0,2% del total global. En la región, la reinversión forzosa de utilidades se destacó por encima de países pares: “Claramente, la reinversión de utilidades en Argentina ha venido siendo muy alta (…) no se explica por el insaciable apetito de las EMN por el país, sino por el efecto de las mencionadas restricciones cambiarias”.

El corte reciente aporta más señales. En 2024, la IED sumó USD 11.640 millones, con aportes de capital en su mayor nivel desde 2018 pero aún con 75% del total explicado por reinversión y deuda intraempresa. En el primer trimestre de 2025, el ingreso de IED fue el menor de toda la serie para ese período (USD 610 millones), con aportes de capital negativos por USD 670 millones.

El documento sintetiza: en línea con los retiros o ventas de activos que registran las crónicas, “los datos ‘duros’ revisados muestran que efectivamente el país parece haberse hecho menos relevante para la IED y las EMN, aun con el ‘pulmotor’ de las restricciones cambiarias que han generado flujos ‘artificiales’ de inversión”. Según el estudio, la pérdida de atractivo se observa también al comparar a la Argentina con sus vecinos de la región.

Temas
Seguí leyendo

Plazo fijo para arriba: cuánto pagan los principales bancos del país

Kicillof lanza medidas para bajar la tasa a PyMES y se muestra como la contracara de la dupla Milei-Caputo

La provincia de Buenos Aires concentró el 33,5% de las ventas en supermercados

Finvoi, una plataforma que busca simplificar el acceso al financiamiento empresarial

El Banco Provincia usa IA para medir la actividad económica: dio -0,4%

El crédito hipotecario sigue marcando el pulso en la venta de inmuebles en la provincia

Las hipotecas siguen marcando el pulso en la venta de inmuebles en la provincia

YPF aumenta los descuentos en naftas: a usar la app y el autodespacho

El Gobierno liberó la circulación de bitrenes y la Provincia lo cruzó por el mal estado de las rutas

Es falso que el Gobierno haya instalado un nuevo corralito

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Marlene Spesso junto a su hijo, Ian Moche, de 12 años, referente desde La Plata en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad

Coimas en discapacidad: "Hay mucho por investigar", afirmó la madre de Ian Moche