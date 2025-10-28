martes 28 de octubre de 2025
28 de octubre de 2025 - 11:09

Tras las elecciones, llega el aumento de los colectivos en el AMBA

Las tarifas de colectivos se actualizan en provincia de Buenos Aires y CABA. Se ajustarán 4,1% desde el sábado 1° de noviembre.

Por Agencia DIB
Un colectivo transita por el Área Metropolitana. 

A pocos días de las elecciones legislativas, desde este sábado 1° de noviembre los usuarios del transporte público comenzarán a pagar los boletos de colectivos con un ajuste del 4,1% en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En medio de la política del Gobierno nacional que busca seguir recortando los subsidios al transporte de pasajeros, el ministerio de Transporte recordó que desde el 1° de noviembre el boleto mínimo de las líneas que circulan en el conurbano bonaerense pasará a $572,86. Mientras para las unidades que brindan servicio en el territorio porteño, el boleto será de $568,91. Sin embargo, resta que las autoridades provinciales formalicen el incremento.

En lo que va del año, los cuadros tarifarios del transporte automotor acumulan un alza de 54,44% en PBA y 53,36% en CABA. En octubre, las tarifas habían subido 3,9% en ambas jurisdicciones.

Cuánto costará el boleto en PBA

A continuación, las nuevas tarifas de los colectivos que pertenecen a las líneas numeradas del 200 en adelante:

  • El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasa de $550,30 a $572,86;
  • Tramo de 3 a 6 km: $638,16;
  • Tramo de 6 a 12 kilómetros: $687,32;
  • Viajes de 12 a 27 km: $736,53;
  • Tarjeta SUBE sin nominalizar: de $910,85 hasta $1248,79.

La excepción son los colectivos de jurisdicción nacional, cuya tarifa la fija el Gobierno de Javier Milei con un calendario de aumentos, y que no recibió modificaciones desde mediados de julio. (DIB)

