miércoles 04 de marzo de 2026
4 de marzo de 2026 - 08:48

Cuatro de cada diez familias tiene dificultades para pagar cuotas de electrodomésticos

La pérdida del poder adquisitivo deterioró la capacidad de pago de los hogares. El incumplimiento saltó durante 2025.

Por Agencia DIB
Novedades con los electrodomésticos.
Más del 40% de las personas que financiaron compras en casas de electrodomésticos tienen dificultades para afrontar las cuotas, según un informe de la consultora EcoGo. Así, se registró en diciembre un nivel de morosidad que duplica al promedio del sistema no financiero.

La línea blanca, con menos ventas. 

De acuerdo con un relevamiento de la consultora EcoGo, elaborado sobre la base de datos del Banco Central (BCRA), la morosidad en los créditos otorgados por vendedores de electrodomésticos alcanzó en diciembre pasado un 41% en promedio. Esto implica que casi la mitad de quienes financiaron la compra de un artículo a través de un local presentan atrasos o dificultades para cumplir con los pagos.

“La estrategia de las empresas ha sido conservadora y recurrió al corte del crédito, luego del apretón que tuvieron por la suba de las tasas de interés del financiamiento. Esta situación junto con el fuerte incremento del endeudamiento de las familias y la caída de los ingresos reales detuvo la rueda del crédito y se expresó en un fuerte incremento de la morosidad, que superó el 40%”, explicó el director de EcoGo, Sebastián Menescaldi.

El salto en la mora resulta especialmente significativo en el segmento de electrodomésticos. Mientras que en diciembre de 2024 el incumplimiento era de 14%, durante 2025 llegó hasta 41%.

El dato contrasta con el comportamiento del resto del crédito no bancario, cuya irregularidad llegó al 22,8% en diciembre. A su vez, la mora en los bancos tradicionales se mantuvo más baja, ya que cerró el año en 5,3% en promedio y en 9,3% en el segmento de familias.

Fuente: Agencia DIB

