jueves 05 de marzo de 2026
5 de marzo de 2026 - 08:53

Suben los peajes de las autopistas Acceso Norte y Oeste: sin TelePASE valdrá el doble

La actualización fue producto de un pedido de revisión por parte de las empresas que poseen la concesión de ambas autopistas.

Por Agencia DIB
Novedades sobre el precio de los peajes. 

La Dirección Nacional de Vialidad oficializó este jueves la aprobación de los nuevos cuadros tarifarios que comenzarán a aplicarse en los peajes de los Accesos Norte y Oeste a la Ciudad de Buenos Aires, los cuales entrarán en vigencia este fin de semana.

Aumentan los peajes de rutas nacionales y autopistas: las nuevas tarifas
Fuerte contracción de la industria en el inicio de 2026: caen la producción, el empleo y las ventas

El aumento que promedia el 40% pero que en algunos casos llega al 100%, quedó plasmado en la Resolución 297/2026 de la Dirección Nacional de Vialidad, publicada en el Boletín Oficial y firmada por su administrador general, Marcelo Campoy.

El ajuste impactará especialmente en los conductores que no utilicen el sistema TelePASE, ya que el valor a pagar podrá duplicarse. La medida busca incentivar el uso del sistema electrónico y avanzar hacia el modelo de peaje sin barreras.

Los nuevos valores de los peajes

En el Acceso Norte, los valores se aplicarán en estaciones como Debenedetti, Márquez, Tigre, Capitán Juan de San Martín, Camino Real, Buen Ayre, Ruta 202, Belgrano, Ruta 197, Campana y Pilar.

Durante los horarios no pico, el costo para vehículos de categoría 1 con TelePASE será de $497,08, mientras que en hora pico el valor ascenderá a $596,49. Para los vehículos de mayor porte, las tarifas se incrementan de manera progresiva: los de categoría 2 pagarán $994,15 fuera de hora pico y $1.192,99 en hora pico, mientras que los de categoría 3 abonarán $1.988,30 y $2.385,97 respectivamente.

En el caso de los vehículos más grandes, como camiones y transportes pesados, los valores alcanzarán $4.970,74 fuera de hora pico y $5.964,94 en hora pico para la categoría 7, siempre que utilicen el sistema automático de cobro.

Quienes paguen mediante cobro manual o electrónico sin TelePASE, ya sea con tarjeta, QR o billeteras virtuales, podrán afrontar tarifas que prácticamente duplican esos valores, mientras que el pago en efectivo tendrá montos redondeados que también se ubican en niveles similares.

El nuevo esquema también alcanza al Acceso Oeste, que incluye estaciones como República, Posadas, Dolores Prats, Derqui, Vergara, Santa Rosa, Barcala, Ituzaingó, Martín Fierro, Brandsen, Quintana, Buen Ayre, Malvinas, San Fernando, General Rodríguez, J.J. Castro, Del Rodeo y Luján.

En este corredor, los valores serán equivalentes a los del Acceso Norte. Para vehículos livianos con TelePASE, el peaje costará $497,08 fuera de hora pico y $596,49 en horario pico. Las categorías superiores tendrán incrementos escalonados que llevarán las tarifas hasta $4.970,74 y $5.964,94 respectivamente para la categoría 7.

Fuente: Agencia DIB

