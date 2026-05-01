Tras despedir a 170 operarios, ahora Lumilagro contratará 60 personas

Luego de una fuerte caída de ventas que la llevó al despido de unos 170 trabajadores y comenzar a importar desde China, ahora la empresa argentina de termos Lumilagro , dio un nuevo paso en línea con ese cambio de modelo y anunció la contratación de 60 personas .

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La empresa que recientemente desactivó la producción de su planta de Tortuguitas, en el partido de Tigre, y desvinculó a más de 170 personas, entre despidos y retiros voluntarios, para aprovechar las importaciones baratas de China, ahora abrirá locales propios. Y, para ese proyecto, anunció un plan de contratación de 60 nuevos empleados.

Martín Nadler, director ejecutivo de la compañía fundada hace más de 85 años, contó que prevén inaugurar 15 locales en todo el país como resultado del crecimiento sostenido de la empresa tras el lanzamiento del Termo Pampa, similar al famoso Stanley, pero más barato.

“Gracias al récord de ventas que tuvimos en los últimos meses a partir del nuevo Termo Pampa, que se consolidó como el mejor del mercado y el único diseñado especialmente para tomar mate, anunciamos el plan de contratación de 60 nuevos empleados”, sostuvo Nadler en la red social X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LumilagroArg/status/2050213655292325934&partner=&hide_thread=false Hoy lanzamos un plan de contratación de 60 nuevos empleados. Feliz día. pic.twitter.com/NDFTYDIUO7 — Lumilagro Oficial (@LumilagroArg) May 1, 2026

“Con el nuevo modelo tenemos un mejor termo, a mejor precio, que generó un récord de ventas y eso nos permitió generar más trabajo”, afirmó el director. Los nuevos puestos serán en áreas de atención al cliente, logística de distribución y operación de los nuevos locales.

Para finales de este año, la empresa prevé abrir tiendas propias en Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Salta. La búsqueda para los primeros puestos —destinados al local que abrirá próximamente en el Shopping OH! de Recoleta— ya fue publicada a través de las redes sociales de la marca.

Nadler precisó que “se trata de la primera etapa de un plan de expansión más amplio, que incluye la venta de nuevos productos, mayor presencia en todas las ciudades del país y la consolidación de nuestras ventas en el exterior”.

Fuente: Agencia DIB