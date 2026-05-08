Shopping Fest y Hot Sale, dos estrategias que buscan reactivar las ventas

Un hombre saliendo de un local de venta de ropa masculina (Xinhua/Martín Zabala)

En un contexto donde las ventas minoristas ya encadenaron 11 meses consecutivos a la baja en términos interanuales, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) , las estrategias para buscar revertir esto crecen. Y en ese contexto, el Shopping Fest y el Hot Sale son dos herramientas que apuntan a movilizar el mercado.

Es por eso que este fin de semana se realizará la primera edición del Shopping Fest , un evento impulsado por la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC) para reactivar las ventas y atraer público a los locales físicos.

Serán más de 65 centros comerciales, galerías y paseos los que participarán con descuentos, según prometen, de hasta el 60% , cuotas sin interés, reintegros con billeteras virtuales, beneficios con bancos asociados, shows en vivo y actividades para toda la familia.

más de 65 centros comerciales, galerías y paseos participarán con descuentos de hasta el 60% , cuotas sin interés, reintegros con billeteras virtuales, beneficios con bancos asociados, shows en vivo y actividades para toda la familia.

En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense participarán Abasto Shopping, Alcorta Shopping, Alto Avellaneda, Alto Palermo, Caballito Shopping, Catán Shopping, Devoto Shopping, Distrito Arcos Premium Outlet, Dot Baires Shopping, El Solar, Factory Parque Brown, Factory Quilmes, Factory San Martín, Galerías Pacífico y Maschwitz Mall.

También se suman Nine Shopping, Nordelta Centro Comercial, Nuevo Quilmes Plaza, Palmas del Pilar, Paseo Champagnat, Paseo Lugones, Paseo Pilar, Patio Bullrich, Plaza Liniers Shopping, Plaza Oeste, Portal Escobar, Portal Lomas, Portal Palermo, Recoleta Urban Mall, Remeros Plaza, Ribera Shopping, San Justo Shopping, Soleil Premium Outlet, Terrazas de Mayo, TOM, Toscas Shopping y Unicenter.

Nueva edición del Hot Sale

Pasado el fin de semana, en tanto, llegará ya un clásico: una nueva edición del Hote Sale, que en principio será entre el 11 y el 13 de mayo. Aunque en general, esa fecha se estira y hay ofertas durante toda la semana.

Se trata de un evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) y reunirá a unas 800 marcas con promociones especiales, descuentos exclusivos y opciones de financiación en múltiples categorías

Durante las 72 horas, las marcas activarán distintas estrategias para captar la atención del consumidor, como las MegaOfertas Bomba o rebajas la última noche del evento. Se esperan cuotas sin interés.

"Como requisito para participar, todas las empresas deben ofrecer al menos el 5% de descuento y 3 o más cuotas sin interés, o bien un 10% de descuento directo sobre el precio de lista", detallaron.

Fuente: Agencia DIB