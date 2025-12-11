Se realizó en el Parque Pereyra el Encuentro de Juventudes de la Agricultura Familiar

La Provincia organizó en el histórico casco de la Estancia Santa Rosa, en la Reserva de Biosfera Pereyra Iraola , el Encuentro de Juventudes del Consejo Provincial de la Agricultura Familiar , “un espacio de participación de los jóvenes rurales en el diseño de políticas públicas”, según se informó desde el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense (MDA). La cita fue encabezada por el titular de la cartera, Javier Rodríguez .

El encuentro comenzó con una puesta en común del trabajo que realizan las juventudes en cada organización y continuó con la presentación de las principales líneas de acción del Ministerio para este sector. Además, se debatieron propuestas de trabajo para el Consejo Provincial con miras al 2026 “con una amplia participación de los jóvenes presentes”.

Durante su intervención, Rodríguez destacó la importancia de fortalecer la participación de los jóvenes rurales y remarcó que las políticas destinadas al sector deben promover “ más producción con más productores, más arraigo y más oportunidades en cada territorio ”.

El ministro subrayó “la necesidad de un Estado presente que acompañe de manera diferenciada” según las realidades de cada escala productiva: “Estamos trabajando con grandes productores, con productores de escala mediana y con productores de escala chica. Necesitamos a todos, pero el Estado tiene que estar más cerca y colaborar más especialmente con quienes tienen una escala más chica, porque son los que más lo necesitan”.

Asociativismo

El funcionario alertó sobre los procesos de concentración que afectan al sector. “A lo largo del tiempo hubo distintos momentos, pero es evidente que se viene dando un proceso muy fuerte de concentración económica y productiva. Nuestra tarea es mitigar o incluso revertir esos procesos, articulando políticas que fortalezcan a la agricultura familiar”, expresó.

También resaltó el rol clave de las organizaciones y del trabajo colectivo: “El asociativismo es fundamental. Cuando un productor de baja escala queda aislado, su camino se vuelve muchísimo más difícil. Pero si puede colaborar con el productor que tiene al lado, con el de enfrente o con el de atrás, la realidad cambia”.

En relación con las juventudes, el ministro planteó una mirada que atraviesa lo generacional y lo productivo: “Siempre se dice que los jóvenes son ‘el futuro’. Pero no hay que esperar al futuro: tienen que ser parte del presente, del presente real. Participar hoy para transformar lo que hay que transformar hoy y construir así un futuro mejor”.

Líneas y programas

Entre los ejes expuestos en el Encuentro se subrayaron

“el fortalecimiento productivo y organizacional, el desarrollo de infraestructura, la asistencia financiera y el acompañamiento técnico a productores y organizaciones. También se pusieron en valor las iniciativas vinculadas al arraigo rural, la producción sustentable, la comercialización y el agregado de valor”.

Dentro de las políticas específicas para juventudes rurales, se destacó Impulso Joven, que “brinda acompañamiento técnico y económico para los primeros proyectos productivos de jóvenes de 18 a 24 años, tanto de forma individual como colectiva”. Este programa ya alcanza a 70 municipios bonaerenses y apunta a “promover el desarrollo local y el arraigo digno en cada comunidad”.

También se presentó el Programa Escuelas y Desarrollo Agrario, que busca por su parte “potenciar la formación y la inserción laboral de jóvenes en sus territorios mediante proyectos productivos”. La iniciativa contempla “capacitación y acompañamiento para la habilitación de entornos formativo-productivos, fomento del asociativismo y cooperativismo, prácticas profesionalizantes, acuerdos de uso de infraestructura local y asistencia técnica y material”.

Durante el encuentro, Javier Rodríguez destacó también la puesta en marcha de “un nuevo canal de difusión oficial del Ministerio especialmente orientado a jóvenes productores y productoras de la agricultura familiar”. El espacio será “un punto de referencia para compartir información técnica, novedades de programas, experiencias territoriales y oportunidades de capacitación, con el objetivo de fortalecer la participación juvenil y facilitar el acceso a herramientas diseñadas para su desarrollo productivo”.

Un punto de partida

Al cierre del encuentro, Javier Rodríguez remarcó la necesidad de seguir construyendo junto a las juventudes: “Es importante el encuentro de hoy, el diálogo que hemos tenido para que podamos construir juntos y que este sea un punto de partida para que de manera activa esté la mirada joven en la construcción de más producción, más desarrollo y más comunidad”.

El ministro estuvo acompañado por Cristian Amarilla, subsecretario de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria; Ezequiel Wainer, director provincial de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural; Elsa Yanaje, directora de Fortalecimiento Organizacional y Asistencia a la Producción; y Juan Larrañaga, coordinador del programa Impulso Joven.

Fuente: Agencia DIB