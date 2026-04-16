Se aceleró la inflación mayorista: 3,4% en marzo, contra 1,7% y 1% de los meses anteriores

La inflación de los precios mayoristas fue del 3,4% en marzo. De acuerdo con el Indec , el incremento del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) se explicó por una suba del 3,5% en los productos nacionales y del 1,1% en los importados. En enero de este año el indicador había sido de 1,7%, en tanto que en febrero había retrocedido al 1%.

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En la comparación interanual, el índice registró un aumento del 27,9%, mientras que en el acumulado del primer trimestre del año alcanzó el 6,1%, según el informe oficial difundido este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) , que excluye impuestos, mostró un aumento del 3% en marzo. En este caso, la variación interanual fue del 27,1% y la acumulada en el año alcanzó el 5,3%. Por su parte, el índice de Precios Básicos del Productor (IPP) también registró una suba del 3% mensual. Este indicador presentó un incremento interanual del 28,1% y una variación acumulada del 5,3% en el primer trimestre.

Al interior del IPIM, los productos primarios encabezaron las subas del mes con un aumento del 7,8%. Dentro de este grupo se destacó el comportamiento del rubro “Petróleo crudo y gas” (27,3%), mientras que los productos agropecuarios mostraron una caída del 3,2%. En tanto, los productos manufacturados y la energía eléctrica registraron incrementos del 2,3% en marzo. Entre ellos, “Alimentos y bebidas” aumentaron 2,5%, junto con subas en “Productos refinados del petróleo” (6,6%) y “Sustancias y productos químicos” (1,4%).

Los productos importados registraron una suba del 1,1% en el mes, con una incidencia menor en el nivel general del índice.

Dentro de los productos nacionales, las divisiones con mayor incidencia en la suba del índice fueron “Petróleo crudo y gas”, que explicó 2,02 puntos porcentuales, seguido por “Productos refinados del petróleo” (0,77%) y “Alimentos y bebidas” (0,31%). En sentido contrario, los productos agropecuarios registraron una incidencia negativa de -0,40%.

Fuente: Agencia DIB