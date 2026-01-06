Reyes: las ventas crecieron 0,5% pero con un bajo ticket promedio

Los Reyes Magos pasaron por el país pero no dejaron mucho para festejar en los comercios. Es que las ventas crecieron en 2026 sólo un 0,5% a precios constantes, si se compara con la misma fecha del año pasado. Pero lo alarmante es que el ticket promedio fue bajo, y pese a los descuentos y promociones, varios rubros mostraron cifras negativas.

Según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME ) , las ventas fueron en su mayoría de moderadas a mínimas, con fuerte uso de tarjetas de crédito, casi nulo efectivo y un ticket promedio de $36.656. “En muchos rubros, la celebración de Reyes resultó irrelevante o inexistente” , señaló la entidad.

Si se compara el ticket promedio de 2026 con el del año pasado, el resultado muestra una caída real del 41,9%. Esto quiere decir que, aunque se vendieron más unidades, las transacciones se hicieron a un menor valor por compra. Entonces, el mayor dinamismo en las cantidades no se tradujo en un aumento del gasto, sino en la elección de regalos más económicos en comparación con 2025.

De acuerdo con el relevamiento de la CAME, el 82,2% de los locales señaló que el resultado fue peor o igual a lo esperado, y un 17,8% manifestó haber vendido menos de lo previsto. El organismo aclaró que el escaso impacto de la fecha estuvo atravesado por un menor poder de compra, la cercanía con otras fechas de gasto y competencia del canal online.

Los sectores que cayeron

En comparación con la Navidad, el consumo general de esta fecha fue más cauteloso, y, en varios rubros, Reyes tuvo un desempeño débil o inexistente.

La baja más profunda se dio en indumentaria, con una caída del 2,5%, lo que la colocó como el rubro con peor desempeño relativo en Reyes 2026. Los comercios coincidieron en que esta no es una fecha relevante para este sector, dado que, generalmente, el gasto en ropa se realiza en Navidad. Entonces, las promociones, como descuentos en efectivo, 2x1 o rebajas por cantidad no lograron generar un repunte sostenido.

Las ventas del rubro de calzado y marroquinería también cayeron. La baja interanual fue del 1,1%, por lo que el desempeño del sector fue discreto y similar al de un día normal.

Por el contrario, el rubro librerías creció 5%. Pese a esta alza, los comerciantes describieron un escenario frágil en el que hubo más consultas que compras efectivas y una fuerte sensibilidad al precio.

Las otras dos categorías que tuvieron números en verde fueron las de equipos de audio y video, celulares y accesorios, con un alza del 1,1% y juguetería, que tuvo un desempeño levemente positivo pero moderado del 0,9%.

Fuente: Agencia DIB