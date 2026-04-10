¿Relación de dependencia o no? Provincia le ganó a Rappi un caso clave en la Suprema Corte

La Suprema Corte bonaerense confirmó sanciones que había impuesto el gobierno provincial a las plataformas Rappi y Repartos Ya por incumplimientos laborales luego de una serie de inspecciones.

El empleo registrado sigue en caída: hay 300.000 puestos menos que a fin de 2023

La decisión de la Cort e rechaza recursos de las compañías contra fallos de primera instancia del Tribunal de Trabajo N° 2 de La Plat a, tras considerar que los controles que realizó el Ministerio de Trabajo probaron que existía una relación laboral entre la empresa y trabajadores.

En concreto, la Corte consideró legales las inspecciones y que las actas que labraron los trabajadores del Ministerio que estuvieron en el terrero tuvieron valor probatorio, tal como había entendido el tribual de primera instancia.

En ese sentido, la Corte fue contundente al remarcar que los planteos de la firma no lograron atacar el núcleo de la decisión judicial previa. “El interesado se centra en reproducir lo dicho en la instancia de grado, ignorando los fundamentos del pronunciamiento”, señalaron los jueces.

Uno de los puntos centrales del fallo es la validación de las potestades de la autoridad administrativa. La Corte avaló que el Ministerio de Trabajo pueda interpretar normas laborales y calificar relaciones de trabajo con fines sancionatorios.

La reacción del gobierno

La decisión fue celebrado por el ministerio de Trabajo, que emitió un comunicado en que consideró al fallo como “un fuerte respaldo al poder de policía del Ministerio y a su facultar de interpretar normas jurídicas ”.

La puntualización es relevante porque se discutía el encuadramiento de trabajadores de plataformas. Las empresas sostenían que no había relación laboral y a partir de las inspecciones el gobierno determinó que sí la había.

E l gobierno de Axel Kicillof viene pulseando con el de Javier Milei por ese punto desde la sanción de la reforma laboral, en cuyo articulado los trabajadores de las plataformas son considerados socios y no empleados en relación de dependencia de las empresas.

El ministro de Trabajo de la provincia, Walter Correa, presentó un proyecto le ley para establecer en la provincia un esquema diferente al que rige a nivel nacional.

Fuente: Agencia DIB.