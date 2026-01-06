martes 06 de enero de 2026
6 de enero de 2026 - 09:18

Marcha atrás: ARCA sacó a las billeteras virtuales del pago del Impuesto al Cheque

El organismo cambió una decisión que afectaba a las fintech sin licencia bancaria, como Mercado Pago, App YPF o Shell Box.

Por Agencia DIB
Mercado Pago, líder en el el país.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) excluyó a las billeteras virtuales del pago del Impuesto al Cheque, luego de que muchas de ellas, como Mercado Pago, se enteraran a fines de 2025 que ya no iban a estar exentas del tributo a partir de este nuevo año.

La decisión modifica el esquema tributario que se había proyectado para los primeros meses de 2026 y vuelve a dejar fuera del alcance de este gravamen a las plataformas de pago digitales que operan como proveedores de servicios de pago.

Entre las plataformas alcanzadas por la medida que finalmente no se tomó se encontraban Mercado Pago, App YPF, Prex, Carrefour Banco, Shell Box, Claro Pay y otras aplicaciones que operan bajo el esquema de proveedor de servicios de pago (PSP). Sin embargo, siguen dentro del "padrón de contribuyentes", tal como lo están desde fines de 2024, son las billeteras cripto.

De haberse concretado la medida, habría significado una modificación en el tratamiento fiscal de los movimientos realizados a través de estas cuentas virtuales, que hoy forman parte de un sistema de pagos con fuerte expansión entre comercios, pymes y usuarios particulares.

Además, hubiese vuelto a modificar los incentivos de la competencia entre bancos y fintech. Una mayor carga impositiva generaría nuevas discusiones en torno al marco regulatorio de las billeteras virtuales, quienes acusan cada vez más obligaciones de pagos.

Vale recordar que el Impuesto al Cheque retiene el 1,2% de las transacciones financieras: mitad al emisor de los fondos y mitad al receptor, siempre y cuando al menos uno de los participantes sea una persona jurídica.

Fuente: Agencia DIB

