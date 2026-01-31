sábado 31 de enero de 2026
31 de enero de 2026 - 15:34

Los argentinos ya no se toman todo el vino: el consumo, en su piso histórico

Según el Instituto de Vitiviniculta, se consinieron 15,7 litros de vino per cápita. La tendencia a la baja comenzó hace 20 años.

Por Agencia DIB
Un viñedo de altura, en Mendoza.&nbsp;

Un viñedo de altura, en Mendoza. 

Archivo DIB.

El consumo de vino cerró el año pasado en su piso histórico: 15,7 litros per cápita, lo que confirma una tendencia a la reducción del consumo de esta bebida que se da, con leves altibajos, desde hace por lo menos 20 años.

Más noticias
Unas 6.800 empresas dejarán de actuar como agentes de recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

ARBA actualizó un 179% el piso para actuar como agentes de recaudación
El buque de BYD  bajó autos de la marca en el puerto de Zárate.

Crisis industrial en Provincia: la producción de autos cayó 73,4% en un año

Los datos surgen del último informe de Instituto Nacional de Vitivinicultura, que reportó una suba del consumo en diciembre -9.6% interanual- que no alcanzó a compensar el promedio del año, que estuvo 2,7% debajo el año pasado y se transformó así en el peor desde que le lleva el registro, en 2005.

La recuperación de diciembre -se comercializaron 644.104 hectolitros- estuvo impulsada principalmente “por los vinos sin mención varietal, que concentraron el 68,1% del volumen total, con un crecimiento interanual del 7,1%”, señala el reporte del Instituto.

Pero en el acumulado enero diciembre la comercialización para el mercado interno totalizó 7.459.900 hectolitros, lo que implicó una leve caída del 2,7% respecto al año anterior.

En ese período, los vinos sin mención varietal retrocedieron 5,2%, los espumosos cayeron 5,1%, mientras que los vinos varietales fueron la excepción, con un crecimiento del 3,4%. El informe precisa que los vinos blancos bajaron 8,8% y los vinos color apenas descendieron 0,4% en el año.

Una tendencia que se consolida

De esta manera, se consolida una tendencia a largo plazo a la baja de consumo del vino en el mercado interno argentino, que en 2015 era de 29,2 litros per cápita. El desplome se marcó desde 2008, con leves subas de un año a otro pero sin compensar la tendencia al descenso. En 2022 se consumieron 21,8 libros, en el 23, 16,7 y en 2024, 16,3.

Según datos de la corporación vitivinícola argentina, el consumo interno de vino sostiene entre el 70% y el 75% de la actividad del sector.

Fuente: Agencia DIB.

Temas
Ver más

ARBA actualizó un 179% el piso para actuar como agentes de recaudación

Crisis industrial en Provincia: la producción de autos cayó 73,4% en un año

A preparar el bolsillo: todos los aumentos que llegan en febrero

La caída del poder adquisitivo y las importaciones provocan "una tormenta perfecta" en el sector textil

El costo bonaerense de la guerra de titanes entre Bulgheroni, Rocca y Milei

Publicaron el cronograma pago de los estatales, con el aumento del 4.5% incluido

La paritaria de los choferes volvió a fracasar pero por ahora no hay paro en AMBA

Un jefe libertario insultó al director de ARBA por denunciar mansiones declaradas como baldíos en la Costa

Milei escala la pelea con Techint y llama a Paolo Rocca "Don Chatarrín": ¿qué hay detrás?

ARBA identificó más de 110 mil metros cuadrados sin declarar en Pinamar y Cariló

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Una protesta en la sede del IOSFA. 

La crisis en la obra social de los militares se extiende al interior bonaerense