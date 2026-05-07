jueves 07 de mayo de 2026
7 de mayo de 2026 - 18:45

Loma Negra mantendrá paralizado hasta fin de año el horno principal de su planta L'Amalí

La decisión responde al excedente de clínker, insumo clave para la producción de cemento, cuya demanda viene registrando una baja sostenida en los últimos meses.

La cementera olavarriense Loma Negra.&nbsp;

La cementera olavarriense Loma Negra. 

Loma Negra

La cementera Loma Negra mantendrá paralizado hasta fin de año el horno principal de su planta L’Amalí, ubicada en Olavarría, en un contexto marcado por la acumulación de stock y la caída de la actividad en la construcción.

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Según informó el sitio I-Profesional, la decisión responde al excedente de clínker, insumo clave para la producción de cemento, cuya demanda viene registrando una baja sostenida en los últimos meses.

Fuentes de la empresa indicaron que la compañía cuenta con niveles de stock suficientes para sostener la producción durante un período prolongado, lo que permite extender la paralización más allá de las habituales paradas técnicas por mantenimiento.

La planta L’Amalí es una de las más importantes del país dentro del sector cementero, y la medida tiene impacto también en actividades asociadas, como la extracción y el transporte de piedra caliza.

Obra pública paralizada

El secretario general de AOMA Olavarría, Alejandro Santillán, vinculó la situación con la retracción de la obra pública a nivel nacional. En declaraciones al medio local Infoeme, el dirigente señaló que la decisión se enmarca en el freno de proyectos de infraestructura. Además, explicó que las detenciones del horno durante el invierno suelen responder a tareas de mantenimiento y se extienden, en general, por unos 40 días, aunque este año el esquema previsto supera ampliamente esos plazos.

De acuerdo con I-Profesional, en la planta habría más de 700.000 toneladas de clínker acumuladas fuera de los silos, un volumen que da cuenta de la magnitud de la caída en la demanda.

La planta L’Amalí de Loma Negra

La planta L’Amalí fue inaugurada en 2021 en Olavarría como una de las inversiones industriales más importantes de los últimos años, con el objetivo de ampliar la capacidad productiva de la compañía mediante la incorporación de tecnología de última generación.

Fuente: Agencia DIB

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