sábado 27 de diciembre de 2025
27 de diciembre de 2025 - 08:32

Las reservas subieron casi US$ 600 millones y son récord en la era Milei

El Banco Central informó que alcanzaron los US$ 43.610 millones.

Por Agencia DIB
El Banco Central de la República Argentina.

Las reservas de divisas del Banco Central dieron un salto fuerte de US$ 596 millones y cerraron en un nuevo récord en la gestión del presidente Javier Milei de US$ 43.610 millones.

Crisis de ingresos: la morosidad de las familias con bancos es la más alta en 20 años

La evolución de las reservas es seguida de cerca por los especialistas porque es la variable clave que mira el FMI para determinar si se cumplirá la meta del último desembolso. El récord se dio en una jornada en la que el dólar oficial minorista cotizó a $ 1.425 para la compra y a $ 1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA).

En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $ 1.475,45 para la venta.

Suba

La suba de la jornada respondió al ingreso de divisas por parte de organismos internacionales y a la suba de cotizaciones.

De este modo, en la semana corta de Navidad las arcas de la autoridad monetaria escalaron US$ 1.197 millones.

Cotizaciones

En el segmento mayorista, el dólar se ubicó en $ 1.452,50.

El dólar blue cotizó a $ 1.510 para la compra y a $ 1.530 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña. Por su parte, el dólar CCL cotiza a $ 1.527,22 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,1%.

En tanto, el MEP operó a $ 1.486,11 y la brecha con el dólar oficial fue de 2,3%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $ 1.917,50.

Finalmente el bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los US$ 87.231.

Fuente: Agencia DIB

