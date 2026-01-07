miércoles 07 de enero de 2026
7 de enero de 2026 - 13:23

Las empresas toman posesión de las primeras rutas privatizadas por el Gobierno

Se harán cargo de 741 kilómetros que les fueron adjudicados en noviembre. Son las rutas 12, 14, 135, A015, 117, y Puente Rosario-Victoria.

Por Agencia DIB
Operarios trabajando en una ruta nacional. 

El Gobierno nacional avanzó con la firma de los contratos sobre la concesión de 741 kilómetros para la explotación, administración y mantenimiento de las rutas 12, 14, 135, A015, 117 y del Puente Rosario–Victoria (RN 174). Se trata de la Etapa I de la red Federal de Concesiones, que comprende la privatización de algunas rutas del país.

De esta manera, desde este miércoles la empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A. tomará posesión del Tramo Oriental, en adelante Autovía del Mercosur, y la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Obring SA, Rovial SA, Edeca SA, Pitón SA y Pietroboni SA, hará lo propio en el Tramo Conexión, en adelante Conexión Alto Delta.

La primera adjudicataria gestionará las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. Asimismo, la UTE se encargará del Puente Rosario–Victoria (RN 174), que conecta Entre Ríos y Santa Fe.

La Etapa I está conformada por 741 kilómetros que forman parte del corredor del Mercosur, que facilita el comercio y la integración regional con Brasil y Uruguay y, además, conecta pasos fronterizos estratégicos e incluye el Puente Rosario–Victoria sobre el río Paraná, en cercanía con accesos a puertos y centros productivos del Gran Rosario, lo que potenciará las exportaciones y el desarrollo logístico.

Según consignó Economía en el comunicado, “el nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, que hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios”. Y los nuevos peajes serán de $3.563 en el Tramo Oriental y $3.385 en el Tramo Conexión, con cobro 100% electrónico.

Fuente: Agencia DIB

