La Provincia en la era Javier Milei: caída de la cantidad de empleadores y de puestos de trabajo registrados

Caída del trabajo registrado en la provincia de Buenos Aires, según informe de CEPA, en el gobierno de Javier Milei.

En la provincia de Buenos Aires se registra un “marcado retroceso en los indicadores clave del empleo formal, con caídas significativas tanto en la cantidad de empleadores como en el volumen de puestos de trabajo registrados” desde la llegada de Javier Milei al Gobierno nacional, de acuerdo con un informe dado a conocer este domingo por el Centro de Economía Política Argentina ( CEPA ).

Entre noviembre de 2023 y julio de 2025, la cantidad de empleadores con trabajadores registrados se redujo en 4.472 casos (-2,7%), pasando de 167.669 a 163.197. En términos absolutos, según CEPA, el sector más afectado fue la Construcción , con una pérdida de 755 empleadores, seguido por la Industria manufacturera, -743; Servicio de transporte y almacenamiento, -678; Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas, -643; Servicios inmobiliarios, -386.

En términos relativos, el sector más golpeado fue Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales , con una caída del -10,5%, seguido por la Construcción, -9,6%; Servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento, -6,4%; Servicios inmobiliarios, -6,4%, y Servicio de transporte y almacenamiento, -5,6%.

En el mismo período, la cantidad de trabajadores registrados cayó en 88.460 casos, -2,7% , al pasar de 3.233.720 en noviembre de 2023 a 3.145.260 en julio de 2025.

Los sectores con mayor pérdida de puestos de trabajo en términos absolutos fueron la Construcción, -25.371; la Industria manufacturera, -25.346; Servicio de transporte y almacenamiento, -17.834.

En términos relativos, el sector más afectado fue la Construcción, con una caída del 18,7% en la cantidad de trabajadores registrados entre noviembre de 2023 y julio de 2025. Le siguen Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales, -12,8%, y Servicio de transporte y almacenamiento, -8,7% en el mismo período.

Más datos de la caída del empleo

Si se analiza la reducción de empleadores por tamaño, sigue el informe de CEPA, los empleadores de hasta 500 trabajadores concentran el 99,8% de la caída (4.472 casos menos); los empleadores de más de 500 trabajadores mostraron una caída de siete casos.

Al analizar la pérdida de empleo registrado según el tamaño del empleador, se observa que hay cierto balance en términos de la pérdida de puestos de trabajo según tamaño de empresa: el 48,7% del total de la caída del empleo registrado (equivalente a 43.084 puestos) se produjo en empleadores con hasta 500 trabajadores. Mientras que el 51,3% se produjo en firmas con más de 500 trabajadores (-45.376 casos).

En términos porcentuales, mientras que los empleadores de más de 500 trabajadores redujeron su personal en -2,9% (de 1.541.450 a 1.496.076), aquellos empleadores con 500 o menos trabajadores/as disminuyeron su dotación en -2,5% (de 1.692.270 a 1.649.186).

El informe de CEPA

Según CEPA, el informe tuvo como propósito analizar las principales variables del mercado de trabajo de la provincia de Buenos Aires publicadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), con foco en la evolución de los trabajadores registrados y empleadores durante los primeros diecinueve meses de la gestión de Javier Milei, entre noviembre de 2023 y julio de 2025. (DIB)