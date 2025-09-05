viernes 05 de septiembre de 2025
5 de septiembre de 2025 - 10:09

La Provincia declaró la emergencia agropecuaria en diez municipios

El Gobierno de Axel Kicillof avanzó con nuevas declaraciones que incluye beneficios impositivos. Los productores esperan el gesto de Nación.

Por Agencia DIB
Un campo afectado por las inundaciones.

Un campo afectado por las inundaciones.

En medio de las inundaciones que afecta a parte de la provincia de Buenos Aires y encendió la alarma entre los productores, el gobernador Axel Kicillof firmó el decreto 2196/25 para declarar el estado de emergencia agropecuaria en diez municipios bonaerenses.

Más noticias
Las inundaciones complican a los campos bonaerenses. 

Nación declaró la emergencia agropecuaria en 12 distritos bonaerenses
El acampe de los trabajadores en la planta de ILVA, en Pilar. (Pilar a Diario) video

Pilar: cerró una fábrica de porcelanato y quedaron 300 empleados en la calle

Según la norma publicada en el Boletín Oficial de este viernes, la emergencia y/o desastre agropecuario rige para el periodo comprendido entre el 1° de mayo y el 31 de octubre. En ese lapso, las autoridades constataron que el exceso de precipitaciones afectó especialmente a explotaciones agropecuarias que ahora deberán presentar documentación respaldatoria para obtener los beneficios contemplados en la declaración.

La nueva emergencia abarca distintas circunscripciones de los partidos de Hipólito Yrigoyen, General Lamadrid, General Alvear, Roque Pérez, General Viamonte, Chivilcoy, Las Flores, Junín, Chacabuco y Monte.

Ahora, los productores que pertenezcan a esas zonas podrán tramitar exenciones impositivas en el impuesto inmobiliario rural y podrán acceder a créditos preferenciales del Banco Provincia. Posteriormente, si el Ministerio de Economía de la Nación lo acepta, la emergencia se va a homologar a nivel nacional lo que les permitiría acceder a otros beneficios.

El jueves, el Gobierno de Javier Milei formalizó la emergencia agropecuaria en doce municipios bonaerenses, cuatro meses después de lo que lo había hecho la Provincia. Por eso, ahora los productores deberán esperar el guiño de Nación.

Emergencia para Bahía Blanca

Por otro lado, el Gobierno de Kicillof oficializó este viernes una resolución que declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en Bahía Blanca. La diferencia es que se trata de una declaración individual, parcela por parcela, que ya está definida.

Sin embargo, el resto es similar y el período alcanzado va del 1° de mayo al 31 de octubre para explotaciones agropecuarias. Según la documentación oficial, hay más de 12.000 hectáreas bahienses alcanzadas por esta iniciativa que pertenecen a 31 propietarios distintos. (DIB)

Temas
Ver más

Nación declaró la emergencia agropecuaria en 12 distritos bonaerenses

Pilar: cerró una fábrica de porcelanato y quedaron 300 empleados en la calle

La Justicia suspendió el ingreso de asado con hueso a la Patagonia

Banco Provincia lanza promociones para comprar con 18 cuotas sin interés

El Gobierno nacional justificó su decisión de intervenir el dólar

Tensión cambiaria: el Central confirmó que vendió dólares para intentar frenarlo

"¡Ay Milei!... Qué quilombo se te armó...", el nuevo posteo de Cristina Fernández

Día de la Industria: con críticas a Milei, el sector dice que no hay "nada para festejar"

Cambio de rumbo: el Gobierno interviene directamente en el precio del dólar

ARBA amplió hasta $3,5 millones el monto para tramitar la demanda exprés online

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El acampe de los trabajadores en la planta de ILVA, en Pilar. (Pilar a Diario) video

Pilar: cerró una fábrica de porcelanato y quedaron 300 empleados en la calle

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El acampe de los trabajadores en la planta de ILVA, en Pilar. (Pilar a Diario) video

Pilar: cerró una fábrica de porcelanato y quedaron 300 empleados en la calle

Por  Agencia DIB