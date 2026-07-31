En el primer semestre del 2026, la producción de acero crudo creció casi el 10%

La producción de acero, con una moderada recuperación.

Según la Cámara Argentina del Acero, en los primeros seis meses de 2026 se produjeron en el país 2.126.100 toneladas de acero cruso, un 9,9% por encima de la primera mitad del año anterior (1.934.700 toneladas), aunque todavía 15 puntos por debajo de la producción de 2023.

Por otra parte, en junio las 346.300 toneladas producidas representan una caída del 15,3% con respecto a las 399.400 de mayo, aunque también una mejora del 8,2% respecto de las 320.100 toneladas de junio de 2025.

El acero en los últimos cuatro años La primera mitad de este año también se compara positivamente con el semestre inicial de 2024, cuando se habían producido 1.876.600 toneladas de acero crudo. Cabe recordar que durante el primer semestre de 2023 -en la gestión de Alberto Fernández- se habían producido 2.508.400 toneladas de acero crudo.

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