"Efecto Vaca Muerta": tres ramas industriales mejoran en Provincia, pero las otras 13 se hunden

La industria bonaerense presenta un panorama preocupante: todas sus ramas muestran hoy niveles de actividad inferiores a los que tenían en 2023, a acepción de las tres que están directamente vinculadas al desarrollo de la explotación hidrocarburífera en Vaca Muerta, refinación de combustibles y producción de químicos y maquinaria.
Los datos sobre la evolución de la industria en la Provincia fueron elaborados y difundidos por el ministro de Economía bonaerense, Pablo Lopéz, quien tomó como parámetro el inicio de la presidencia de Javier Milei, cuando comenzó a aplicarse la configuración macroeconómica actual.
Aunque la industria bonaerense sigue hundida al punto que 13 de sus 16 ramas están peor que hace dos años y medio, el sector, considerado globalmente, presenta una paradoja: tiene una perfomance algo mejor -o menos mala- que el promedio nacional. En provincia, el nivel de caída respecto entre enero y abril de este año respecto de 2023 es 6,5% contra el 11,7% nacional.
La explicación está relacionado con el peso relativo que tienen en el sector industrial las tres ramas relacionadas directamente con Vaca Muerta: mientras que combustibles, químicos y maquinaria -acá también suma la tracción del agro- suman el 37% de la actividad en la Provincia, explican solo el 26% a nivel nacional.
Contra el fondo de ese escenario, López trazó una curva de caídas generalizadas: 13 de las 16 ramas operan por debajo de 2023.” El patrón es igual a nivel nacional: una crisis industrial generalizada que el buen desempeño de combustibles y químicos apenas disimula en el índice agregado”, concluyó el ministro.
Según López, “el agro y el petróleo son claros ganadores del modelo. En ambos casos, la PBA es protagonista. El problema, como venimos afirmando, es la destrucción del empleo Necesitamos un proyecto que potencie a todos los sectores, no a un puñado, y que genere empleo en lugar de destruirlo”.
Fuente: Agencia DIB.