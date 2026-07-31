viernes 31 de julio de 2026
31 de julio de 2026 - 16:00

"Efecto Vaca Muerta": tres ramas industriales mejoran en Provincia, pero las otras 13 se hunden

La producción industrial en la provincia está hoy en niveles inferiores al 2023. Solo se salvan la refinación de combustibles y la producción de químicos y maquinaria.

Por Agencia DIB
Una imagen de la refinería de Vaca Muerta

La industria bonaerense presenta un panorama preocupante: todas sus ramas muestran hoy niveles de actividad inferiores a los que tenían en 2023, a acepción de las tres que están directamente vinculadas al desarrollo de la explotación hidrocarburífera en Vaca Muerta, refinación de combustibles y producción de químicos y maquinaria.

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Los datos sobre la evolución de la industria en la Provincia fueron elaborados y difundidos por el ministro de Economía bonaerense, Pablo Lopéz, quien tomó como parámetro el inicio de la presidencia de Javier Milei, cuando comenzó a aplicarse la configuración macroeconómica actual.

Aunque la industria bonaerense sigue hundida al punto que 13 de sus 16 ramas están peor que hace dos años y medio, el sector, considerado globalmente, presenta una paradoja: tiene una perfomance algo mejor -o menos mala- que el promedio nacional. En provincia, el nivel de caída respecto entre enero y abril de este año respecto de 2023 es 6,5% contra el 11,7% nacional.

La explicación está relacionado con el peso relativo que tienen en el sector industrial las tres ramas relacionadas directamente con Vaca Muerta: mientras que combustibles, químicos y maquinaria -acá también suma la tracción del agro- suman el 37% de la actividad en la Provincia, explican solo el 26% a nivel nacional.

Contra el fondo de ese escenario, López trazó una curva de caídas generalizadas: 13 de las 16 ramas operan por debajo de 2023.” El patrón es igual a nivel nacional: una crisis industrial generalizada que el buen desempeño de combustibles y químicos apenas disimula en el índice agregado”, concluyó el ministro.

Según López, “el agro y el petróleo son claros ganadores del modelo. En ambos casos, la PBA es protagonista. El problema, como venimos afirmando, es la destrucción del empleo Necesitamos un proyecto que potencie a todos los sectores, no a un puñado, y que genere empleo en lugar de destruirlo”.

Fuente: Agencia DIB.

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